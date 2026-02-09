Гетманцев привел пример успешного управления предприятием государством

Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Вопрос эффективности государственного управления в Украине снова оказался в центре внимания на фоне обсуждений будущего государственных предприятий. Некоторым компаниям удалось нарастить прибыль и даже избавиться от долгов, но это зависит от многих факторов.

Такое мнение высказал Даниил Гетманцев, говорится в выпуске проекта Новини.LIVE "Наша справа".

Гетманцев привел пример, когда госуправление пошло на пользу

По его словам, успешная работа государственных предприятий возможна, однако остается скорее исключением, а не правилом. В качестве примера он привел именно "Укртатнафту", которая до 2022 года находилась в частном управлении и демонстрировала убыточные финансовые показатели. После перехода под контроль государства компания не только стабилизировала деятельность, но и полностью закрыла более 3 млрд грн налоговой задолженности.

"То есть вы видите, что можно сделать с государственным предприятием, если не красить", — отметил Даниил Гетманцев.

Гетманцев отметил, что в большинстве государственных компаний выгоду получает не собственник государство, а управленческий менеджмент. Именно поэтому он поддерживает идею приватизации предприятий, которые не имеют стратегического значения для экономики или безопасности страны.

"Бесспорно, этим языком нельзя говорить об энергате или других государственных монополиях, но если речь идет о простом государственном предприятии, мы очевидно видим, что государство является неэффективным собственником. Пусть идет в частные руки, платит налоги, создает рабочие места и, собственно, зарабатывает деньги частному владельцу и в том числе государству налогами", — подытожил Даниил Гетманцев.

