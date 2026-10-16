Герус пояснив, які вимоги стримують інвесторів в енергетиці

Голова Комітету ВР з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус. Фото: facebook.com/andriy.gerus

Будівництво нових електростанцій в Україні може ускладнюватися через регуляторні вимоги, які збільшують вартість проєктів та створюють додаткові ризики для інвесторів, особливо в регіонах поблизу фронту. Голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус назвав проблемною вимогу щодо обов'язкового бетонного захисту енергооб'єктів.

Про це голова Комітету Верховної Ради розповів під час заходу "Децентралізована генерація в Україні 2.0: новий етап розвитку", повідомляє портал Новини.LIVE.

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Бар'єри заважають будувати нові електростанції

За словами Геруса, однією з проблем для інвесторів є вимога одразу забезпечувати нові енергетичні об'єкти повноцінним бетонним захистом. Такі роботи можуть суттєво збільшувати вартість будівництва та затягувати введення електростанцій в експлуатацію.

Депутат запропонував обговорити можливість надання інвесторам більшої свободи у виборі способів захисту обладнання.

"Потрібно подумати, чи дати право інвестору самому вирішувати, як він хоче: чи він хоче будувати менші об'єкти, але якийсь інший вид захисту, а не бетонний", — зазначив Герус.

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Київська ТЕЦ. Фото: КМДА

Ще одним проблемним питанням Герус назвав максимальну потужність об'єктів, які можуть будуватися за результатами енергетичних аукціонів.

За словами нардепа, чинні умови допускають ситуацію, коли один інвестор може виграти аукціон на всю визначену потребу регіону в новій генерації. Як приклад Герус навів Харківську область, де компанія теоретично може подати заявку на будівництво електростанції потужністю 830–840 МВт.

"Питання, а ми точно хочемо, щоб десь в одному місці, в одній точці збудувалося в Харківській області 830 МВт?" — запитав депутат.

Він пояснив, що концентрація значних потужностей на одному майданчику створює додаткові ризики через російські ракетні удари. Зокрема, Герус зауважив, що навіть бетонні укриття не гарантують захисту від влучання балістичної ракети "Іскандер".

Херсонська ТЕЦ після атаки РФ. Фото: naftogaz.com

"Можливо, це потрібно врахувати, і розподілена генерація все-таки, можливо, потребує більшої розосередженості і меншої потужності в одному місці", — наголосив Герус.

На думку політика, доцільніше розвивати розподілену генерацію, будуючи більше електростанцій меншої потужності в різних місцях. Це питання наразі потребує додаткового обговорення перед реалізацією нових енергетичних проєктів.

Як змінюються умови для інвесторів в українській енергетиці

Герус зазначив, що українське законодавство поступово наближається до європейських стандартів. Пріоритетними для парламенту залишаються євроінтеграційні законопроєкти та документи, пов'язані з виконанням програми Ukraine Facility.

За словами Геруса, після ухвалення останніх законодавчих змін ситуація для інвесторів щонайменше не погіршилася, а в окремих аспектах навіть покращилася.

"Сподіваюся, як мінімум, немає погіршення. Це вже задача мінімум. Але думаю, що є трошки покращення", — сказав Герус.

При цьому депутат наголосив, що найкращим показником ефективності законодавчих змін є кількість нових електростанцій, які будуються та вводяться в експлуатацію. Він звернув увагу на дані Української вітроенергетичної асоціації щодо запланованого будівництва вітрових електростанцій протягом найближчих років.

"Ми маємо дійсно дуже непогану, як на мене, тенденцію по розвитку і по будівництву нової генеруючої потужності", — зазначив депутат.

Окремо Герус відзначив результати попередніх аукціонів "Укренерго", які проводили для залучення інвесторів у нові генеруючі потужності.

За його словами, попри початковий скепсис учасників ринку, процедури відбулися конкурентно та прозоро, а більшість відповідних проєктів уже реалізували.

Дарницька ТЕЦ після атак ракет та дронів. Фото: Міненерго

Депутат наголосив, що довіра бізнесу до аукціонів безпосередньо впливає на кількість заявок і конкуренцію між інвесторами.

"Дуже важливо, щоб інвестори і всі, хто тут присутній, і всі, хто хоче інвестувати, повірили в такі аукціони", — наголосив Герус.

Особливе значення це має для енергодефіцитних регіонів сходу України, де оголошено нові аукціони на будівництво генеруючих потужностей.

Герус також підкреслив, що розвиток енергетики залежить від спільної роботи парламенту, профільного міністерства, регулятора та системного оператора. Верховна Рада готова розглядати пропозиції інвесторів щодо вдосконалення законодавства, зокрема перегляду вимог до захисту електростанцій та умов проведення аукціонів.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Україна утрималася від ударів по російській енергетиці після оголошення Дональдом Трампом енергетичного перемир'я. Водночас Росія продовжила атакувати українські автозаправні станції та енергетичні об'єкти. Володимир Зеленський назвав такі дії відповіддю Кремля на ініціативу американського президента.

Також Новини.LIVE писав, що Володимир Зеленський пообіцяв відповідати на російські удари по енергетичній інфраструктурі України. Президент наголосив, що держава має необхідні інструменти для стримування подальшої ескалації. Водночас Київ розраховує на допомогу США в досягненні домовленості про взаємне припинення атак.