Герус объяснил, какие требования сдерживают инвесторов в энергетике

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Герус. Фото: facebook.com/andriy.gerus

Строительство новых электростанций в Украине может осложняться из-за регуляторных требований, которые увеличивают стоимость проектов и создают дополнительные риски для инвесторов, особенно в регионах вблизи фронта. Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус назвал проблемным требование об обязательной бетонной защите энергообъектов.

Об этом председатель Комитета Верховной Рады рассказал во время мероприятия "Децентрализованная генерация в Украине 2.0: новый этап развития", сообщает портал Новини.LIVE.

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Барьеры мешают строить новые электростанции

По словам Геруса, одной из проблем для инвесторов является требование сразу обеспечивать новые энергетические объекты полноценной бетонной защитой. Такие работы могут существенно увеличивать стоимость строительства и затягивать ввод электростанций в эксплуатацию.

Депутат предложил обсудить возможность предоставления инвесторам большей свободы в выборе способов защиты оборудования.

"Нужно подумать, дать ли право инвестору самому решать, как он хочет: хочет ли он строить меньшие объекты, но с каким-то другим видом защиты, а не бетонной", — отметил Герус.

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Киевская ТЭЦ. Фото: КГГА

Еще одним проблемным вопросом Герус назвал максимальную мощность объектов, которые могут строиться по результатам энергетических аукционов.

По словам нардепа, действующие условия допускают ситуацию, когда один инвестор может выиграть аукцион на всю определенную потребность региона в новой генерации. В качестве примера Герус привел Харьковскую область, где компания теоретически может подать заявку на строительство электростанции мощностью 830–840 МВт.

"Вопрос, а мы точно хотим, чтобы где-то в одном месте, в одной точке построили в Харьковской области 830 МВт?" — спросил депутат.

Он объяснил, что концентрация значительных мощностей на одной площадке создает дополнительные риски из-за российских ракетных ударов. В частности, Герус отметил, что даже бетонные укрытия не гарантируют защиты от попадания баллистической ракеты "Искандер".

Херсонская ТЭЦ после атаки РФ. Фото: naftogaz.com

"Возможно, это нужно учесть, и распределенная генерация все-таки, возможно, требует большего рассредоточения и меньшей мощности в одном месте", — подчеркнул Герус.

По мнению политика, целесообразнее развивать распределенную генерацию, строя больше электростанций меньшей мощности в разных местах. Этот вопрос сейчас требует дополнительного обсуждения перед реализацией новых энергетических проектов.

Как меняются условия для инвесторов в украинской энергетике

Герус отметил, что украинское законодательство постепенно приближается к европейским стандартам. Приоритетными для парламента остаются евроинтеграционные законопроекты и документы, связанные с выполнением программы Ukraine Facility.

По словам Геруса, после принятия последних законодательных изменений ситуация для инвесторов как минимум не ухудшилась, а в отдельных аспектах даже улучшилась.

"Надеюсь, как минимум, нет ухудшения. Это уже задача-минимум. Но думаю, что есть небольшое улучшение", — сказал Герус.

При этом депутат подчеркнул, что лучшим показателем эффективности законодательных изменений является количество новых электростанций, которые строятся и вводятся в эксплуатацию. Он обратил внимание на данные Украинской ветроэнергетической ассоциации относительно запланированного строительства ветровых электростанций в течение ближайших лет.

"У нас действительно очень неплохая, как по мне, тенденция в развитии и строительстве новых генерирующих мощностей", — отметил депутат.

Отдельно Герус отметил результаты предыдущих аукционов "Укрэнерго", которые проводились для привлечения инвесторов в новые генерирующие мощности.

По его словам, несмотря на первоначальный скепсис участников рынка, процедуры прошли конкурентно и прозрачно, а большинство соответствующих проектов уже реализовали.

Дарницкая ТЭЦ после атак ракет и дронов. Фото: Минэнерго

Депутат подчеркнул, что доверие бизнеса к аукционам непосредственно влияет на количество заявок и конкуренцию между инвесторами.

"Очень важно, чтобы инвесторы и все, кто здесь присутствует, и все, кто хочет инвестировать, поверили в такие аукционы", — подчеркнул Герус.

Особое значение это имеет для энергодефицитных регионов востока Украины, где объявлены новые аукционы на строительство генерирующих мощностей.

Герус также подчеркнул, что развитие энергетики зависит от совместной работы парламента, профильного министерства, регулятора и системного оператора. Верховная Рада готова рассматривать предложения инвесторов по совершенствованию законодательства, в частности пересмотру требований к защите электростанций и условий проведения аукционов.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Украина воздержалась от ударов по российской энергетике после объявления Дональдом Трампом энергетического перемирия. В то же время Россия продолжила атаковать украинские автозаправочные станции и энергетические объекты. Владимир Зеленский назвал такие действия ответом Кремля на инициативу американского президента.

Также Новини.LIVE писал, что Владимир Зеленский пообещал отвечать на российские удары по энергетической инфраструктуре Украины. Президент подчеркнул, что государство имеет необходимые инструменты для сдерживания дальнейшей эскалации. В то же время Киев рассчитывает на помощь США в достижении договоренности о взаимном прекращении атак.