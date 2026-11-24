Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив у Берліні, що Альянс готовий гарантувати безпеку союзників і в космічному просторі. Так він відреагував на публікації німецьких медіа про те, що Росія може вже в найближчі тижні вивести на орбіту супутник "Спутник-С" із ядерною боєголовкою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на BBC.

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Марк Рютте зробив заяву щодо підготовки РФ до запуску ядерного супутника

Питання безпеки в навколоземному просторі стало однією з ключових тем під час візиту генерального секретаря НАТО Марка Рютте до Берліна в понеділок, 23 листопада. Журналісти попросили очільника Альянсу оцінити повідомлення німецької преси про ймовірну підготовку Росії до запуску ядерного супутника. У відповідь Рютте запевнив, що колективна оборона блоку охоплює і космос.

"Ми завжди будемо дбати про те, щоб захистити кожен дюйм території НАТО, і це включає нашу безпеку, коли йдеться про космічний елемент", — заявив генеральний секретар Альянсу.

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц, який брав участь у заході разом із Рютте, утримався від підтвердження чи спростування оприлюдненої медіа інформації. Водночас очільник німецького уряду не приховував занепокоєння через потенційні наміри Москви.

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"Повідомлення про те, що Росія планує розмістити ядерну зброю в космосі, не нові, але від цього вони не менш шокуючі. Вони показують, до якого рівня ескалації Росія, очевидно, готова вдатися", — підкреслив Мерц.

Схожу позицію озвучив і речник уряду Німеччини. Він також не став підтверджувати дані медіа, проте наголосив, що в Берліні ставляться до таких сигналів "дуже серйозно". Разом із тим представник Кабміну закликав уникати "надмірної нервозності через гіпотетичні загрози".

Що з'ясували журналісти та розвідка про апарат "Спутник-С"

Приводом для резонансу стали матеріали німецьких телерадіокомпаній WDR і NDR, а також видання Sueddeutsche Zeitung. Посилаючись на неназвані джерела у Бундесвері та Федеральній розвідувальній службі Німеччини (BND), журналісти повідомили, що РФ готується запустити космічний апарат під назвою "Спутник-С", оснащений ядерною боєголовкою. За даними співрозмовників преси, старт може відбутися вже протягом найближчих тижнів.

За інформацією розвідників, супутник нібито утримували на території Московської області. Його призначення полягає у виведенні з ладу або повному знищенні важливих супутників зв'язку та спостереження на орбіті Землі. Відомо, що розвідувальні відомості про ці приготування нещодавно передали кільком державам-членам НАТО, а для уряду ФРН організували спеціальний закритий брифінг.

У самій спецслужбі BND від надання будь-яких коментарів відмовилися. Своєю чергою представники Космічного командування Бундесверу звернули увагу на загальні заяви міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, який раніше наголошував, що відомство сприймає космічні загрози серйозно.

Можливу появу ядерного озброєння на орбіті прокоментували і в Європейському космічному агентстві. У розмові з журналістами газети Handelsblatt керівник організації Йозеф Ашбахер назвав такий розвиток подій "найгіршим кошмарним сценарієм".

У Кремлі ж інформацію західних медіа традиційно заперечили. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що не читав останніх публікацій на цю тему, і зауважив, що часті повідомлення з посиланням на "невідомі джерела", за його словами, "навряд чи варто сприймати серйозно".

Новини.LIVE повідомляли, що тему ядерної безпеки вже порушували і європейські союзники, і лідери великих держав. Зокрема, наприкінці жовтня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявляв, що Варшава хоче поступово посилювати свою роль у системі ядерного захисту та долучитися до відповідних програм США і Франції.

А вже 19 листопада у китайському Шеньчжені під час тристоронньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Путіним лідер Китаю Сі Цзіньпін наголосив, що світові держави мають зробити все, аби не допустити глобальної ядерної війни, а саму ядерну зброю необхідно повністю заборонити та знищити.