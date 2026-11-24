Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в Берлине, что Альянс готов гарантировать безопасность союзников и в космическом пространстве. Так он отреагировал на публикации немецких СМИ о том, что Россия может уже в ближайшие недели вывести на орбиту спутник "Спутник-С" с ядерной боеголовкой.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на BBC.

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Марк Рютте выступил с заявлением о подготовке РФ к запуску ядерного спутника

Вопрос безопасности в околоземном пространстве стал одной из ключевых тем во время визита генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Берлин в понедельник, 23 ноября. Журналисты попросили главу Альянса оценить сообщения немецкой прессы о вероятной подготовке России к запуску ядерного спутника. В ответ Рютте заверил, что коллективная оборона блока охватывает и космос.

"Мы всегда будем заботиться о том, чтобы защитить каждый дюйм территории НАТО, и это включает нашу безопасность, когда речь идет о космическом элементе", — заявил генеральный секретарь Альянса.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, который участвовал в мероприятии вместе с Рютте, воздержался от подтверждения или опровержения обнародованной в СМИ информации. В то же время глава немецкого правительства не скрывал обеспокоенности в связи с потенциальными намерениями Москвы.

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"Сообщения о том, что Россия планирует разместить ядерное оружие в космосе, не новы, но от этого они не менее шокирующие. Они показывают, до какого уровня эскалации Россия, очевидно, готова дойти", — подчеркнул Мерц.

Аналогичную позицию озвучил и представитель правительства Германии. Он также не стал подтверждать данные СМИ, однако подчеркнул, что в Берлине относятся к таким сигналам "очень серьезно". Вместе с тем представитель Кабмина призвал избегать "чрезмерной нервозности из-за гипотетических угроз".

Что выяснили журналисты и разведка об аппарате «Спутник-С»

Поводом для резонанса стали материалы немецких телерадиокомпаний WDR и NDR, а также издания Sueddeutsche Zeitung. Ссылаясь на неназванные источники в Бундесвере и Федеральной разведывательной службе Германии (BND), журналисты сообщили, что РФ готовится запустить космический аппарат под названием "Спутник-С", оснащенный ядерной боеголовкой. По данным собеседников прессы, запуск может состояться уже в течение ближайших недель.

По информации разведчиков, спутник якобы находился на территории Московской области. Его назначение заключается в выводе из строя или полном уничтожении важных спутников связи и наблюдения на орбите Земли. Известно, что разведывательные данные об этих приготовлениях недавно передали нескольким государствам-членам НАТО, а для правительства ФРГ организовали специальный закрытый брифинг.

В самой спецслужбе BND от предоставления каких-либо комментариев отказались. В свою очередь представители Космического командования Бундесвера обратили внимание на общие заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса, который ранее подчеркивал, что ведомство воспринимает космические угрозы серьезно.

Возможное появление ядерного оружия на орбите прокомментировали и в Европейском космическом агентстве. В беседе с журналистами газеты Handelsblatt глава организации Йозеф Ашбахер назвал такое развитие событий «худшим кошмарным сценарием».

В Кремле же информацию западных СМИ традиционно опровергли. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что не читал последних публикаций на эту тему, и отметил, что частые сообщения со ссылкой на "неизвестные источники", по его словам, "вряд ли стоит воспринимать всерьёз".

Новини.LIVE сообщали, что тему ядерной безопасности уже поднимали и европейские союзники, и лидеры великих держав. В частности, в конце октября министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что Варшава хочет постепенно усиливать свою роль в системе ядерной защиты и присоединиться к соответствующим программам США и Франции.

А уже 19 ноября в китайском Шэньчжэне во время трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Путиным лидер Китая Си Цзиньпин подчеркнул, что мировые державы должны сделать всё, чтобы не допустить глобальной ядерной войны, а само ядерное оружие необходимо полностью запретить и уничтожить.