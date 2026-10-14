Генасамблея ООН обрала Україну до Ради з прав людини на 3 роки

Засідання Генасамблеї ООН. Фото: Getty Images

Наступні три роки Україна знову працюватиме у складі Ради ООН з прав людини. Рішення ухвалили у Нью-Йорку на засіданні Генасамблеї, кандидатуру схвалили 162 країни. Постійний представник при організації Андрій Мельник назвав це рішення великою дипломатичною перемогою.

Про успішне голосування очільник постійного представництва України при ООН Андрій Мельник сповістив у соцмережі X, передає Новини.LIVE.

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Підтримка України від міжнародної спільноти

Під час засідання у Нью-Йорку Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй визначилася з новими членами Ради ООН з прав людини. Серед обраних держав опинилася й Україна. Загалом українську кандидатуру підтримала переважна більшість — це 162 країни-члени організації.

"Сьогодні ми святкуємо велику дипломатичну перемогу України в Нью-Йорку! Україна здобула 162 голоси в Генеральній Асамблеї ООН та була обрана до Ради ООН з прав людини!" — написав дипломат.

162 (!!!) votes for Ukraine 🇺🇦 at the United Nations 🇺🇳

Today, we celebrate a major diplomatic victory for Ukraine in New York! ✌️

Ukraine has secured 162 votes in the UN General Assembly & been elected to the UN Human Rights Council!

Thank you, dear UN friends, for your trust 🙏 pic.twitter.com/jahMXjJw4W Читайте також: October 13, 2026

Рада з прав людини є частиною загальної системи ООН, а її штаб-квартира базується у Женеві. Головна місія цієї структури полягає у глобальному зміцненні захисту прав людини та оперативному реагуванні на будь-які зафіксовані факти їх порушень у світі.

До складу органу входять 47 держав. Їх обирають шляхом голосування Генеральної Асамблеї, суворо дотримуючись принципу географічного представництва. Каденція кожного члена триває рівно три роки. Для України робота у цьому органі не є новою: наша країна вже обиралася до складу Ради протягом двох попередніх термінів, маючи представництво у 2018-2020 та 2021-2023 роках.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 12 жовтня на рівні Генеральної Асамблеї ООН ухвалили глобальну стратегію захисту від нових пандемій. План передбачає вчасне виявлення біологічних загроз, прозору міжнародну співпрацю та відкритий доступ до вакцин, медикаментів і тестів по всьому світу.

Паралельно в міжнародній організації наприкінці вересня порушили питання гуманітарної катастрофи в захоплених росіянами Олешках на Херсонщині. Представники місії наголошують, що намагаються знайти шляхи для проїзду до людей у прифронтових і найбільш зруйнованих зонах. Наразі триває робота над безпековими гарантіями для гуманітарних вантажів.