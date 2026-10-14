Генеральная Ассамблея ООН избрала Украину в Совет по правам человека на 3 года

Заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Фото: Getty Images

В течение следующих трех лет Украина вновь будет работать в составе Совета ООН по правам человека. Решение было принято в Нью-Йорке на заседании Генеральной Ассамблеи, кандидатуру поддержали 162 страны. Постоянный представитель при организации Андрей Мельник назвал это решение большой дипломатической победой.

Об успешном голосовании глава постоянного представительства Украины при ООН Андрей Мельник сообщил в соцсети X, передает Новини.LIVE.

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Поддержка Украины со стороны международного сообщества

Во время заседания в Нью-Йорке Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций определилась с новыми членами Совета ООН по правам человека. Среди избранных государств оказалась и Украина. В целом украинскую кандидатуру поддержало подавляющее большинство — 162 страны-члена организации.

"Сегодня мы празднуем большую дипломатическую победу Украины в Нью-Йорке! Украина набрала 162 голоса в Генеральной Ассамблее ООН и была избрана в Совет ООН по правам человека!" — написал дипломат.

162 (!!!) голоса за Украину 🇺🇦 в Организации Объединенных Наций 🇺🇳

Сегодня мы празднуем крупную дипломатическую победу Украины в Нью-Йорке! ✌️

Украина получила 162 голоса в Генеральной Ассамблее ООН и была избрана в Совет ООН по правам человека!

Спасибо, дорогие друзья из ООН, за ваше доверие 🙏 pic.twitter.com/jahMXjJw4W Читайте также: 13 октября 2026

Совет по правам человека является частью общей системы ООН, а его штаб-квартира расположена в Женеве. Главная миссия этой структуры заключается в глобальном укреплении защиты прав человека и оперативном реагировании на любые зафиксированные факты их нарушений в мире.

В состав органа входят 47 государств. Их избирают путем голосования Генеральной Ассамблеи, строго соблюдая принцип географического представительства. Срок полномочий каждого члена составляет ровно три года. Для Украины работа в этом органе не является новой: наша страна уже избиралась в состав Совета в течение двух предыдущих сроков, имея представительство в 2018–2020 и 2021–2023 годах.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 12 октября на уровне Генеральной Ассамблеи ООН была принята глобальная стратегия защиты от новых пандемий. План предусматривает своевременное выявление биологических угроз, прозрачное международное сотрудничество и открытый доступ к вакцинам, лекарствам и тестам по всему миру.

Параллельно в международной организации в конце сентября подняли вопрос о гуманитарной катастрофе в захваченных россиянами Олешках в Херсонской области. Представители миссии отмечают, что пытаются найти пути для проезда к людям в прифронтовых и наиболее разрушенных зонах. В настоящее время ведется работа над гарантиями безопасности для гуманитарных грузов.