Перемога Трампа на виборах може бути вигідною для України

Гарі Табах, капітан Військово-морських сил США у відставці. Фото: скріншот

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Попри побоювання серед українського суспільства, кандидат у президенти США Дональд Трамп може дійсно допомогти Україні перемогти у війні проти Росії, якщо переможе у виборах. Принаймні про це свідчать попередні дії політика, вважає Гарі Табах.

Про це капітан ВМС США у відставці заявив у інтервʼю Новини.LIVE.

Чому Трамп може закінчити війну в Україні

За словами військового експерта, Дональд Трамп був тим лідером США, за каденції якого війни закінчувались, а не починались.

"Усі диктатори сиділи дуже тихо, а президент Трамп був дуже жорстким з ними. Він мав контроль над ними, над Північною Кореєю, над Іраном, скоротивши всю допомогу Ірану, наклавши дуже сильні санкції на Іран, наклавши санкції на Росію через Крим, утримуючи низькі ціни на нафту. Він сказав, що збирається встановити мир між арабами та Ізраїлем, і він це зробив. Він сказав, що перенесе наше посольство з Тель-Авіва до Єрусалиму, і він це зробив. Всі говорили, що буде війна, але, навпаки, настав мир", — повідомив Гарі Табах.

У одному з ключових виборчих штатів — Пенсильванії — Трамп відкрито заявив, що Америка має трьох ворогів: Росія, Китай та Північна Корея. Також він приймав багато рішучих рішень під час своєї каденції.

"Він тримав наш флот у Чорному морі. Наші стратегічні бомбардувальники літали над Україною. Він надав Україні летальну зброю, у тому числі "Джавеліни", "Стінгери" і снайперські гвинтівки, які були під санкціями і на які було накладено ембарго президентом Обамою і віце-президентом Байденом в той час", — пояснив військовий експерт.

Нагадаємо, 27 вересня президент Володимир Зеленський зустрівся з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.

Також відомо, що Дональд Трамп має свій план закінчення війни. In particular, he is ready to allow Ukraine to lift the arms embargo and will facilitate its accession to NATO.