Победа Трампа на выборах может быть выгодна Украине

Гарри Табах, капитан военно-морских сил США в отставке. Фото: скриншот

Мария Кагал Редактор международного отдела

Несмотря на опасения среди украинского общества, кандидат в президенты США Дональд Трамп действительно может помочь Украине победить в войне против России, если победит на выборах. По крайней мере, об этом свидетельствуют предыдущие действия политика, считает Гари Табах.

Об этом капитан ВМС США в отставке заявил в интервью Новини.LIVE.

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По словам военного эксперта, Дональд Трамп был лидером США, при каденции которого войны заканчивались, а не начинались.

"Все диктаторы сидели очень тихо, а президент Трамп был очень жестким с ними. Он имел контроль над ними, над Северной Кореей, над Ираном, сократив всю помощь Ирану, наложив очень сильные санкции на Иран, наложив санкции на Россию из-за Крыма, удерживая низкие цены на нефть. Он сказал, что собирается установить мир между арабами и Израилем, и он сделал это. Сказал, что перенесет наше посольство из Тель-Авива в Иерусалим, и он это сделал. Все говорили, что будет война, но, наоборот, наступил мир", — сообщил Гари Табах.

В одном из ключевых избирательных штатов — Пенсильвании — Трамп открыто заявил, что у Америки есть три врага: Россия, Китай и Северная Корея. Также он принимал множество решительных решений во время своей каденции.

"Он держал наш флот в Черном море. Наши стратегические бомбардировщики летали над Украиной. Он предоставил Украине летальное оружие, в том числе "Джавелины", "Стингеры" и снайперские винтовки, которые были под санкциями и на которые были наложены эмбарго президентом Обамой и вице-президентом Байденом в то время", — пояснил военный эксперт.

Напомним, 27 сентября президент Владимир Зеленский встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

Также известно, что Дональд Трамп имеет свой план окончания войны, в частности, он готов разрешить снять Украине эмбарго на использование оружия и будет способствовать вступлению в НАТО.