Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Гари Табах объяснил, почему победа Трампа на выборах будет выгодна Украине arrow

Гари Табах объяснил, почему победа Трампа на выборах будет выгодна Украине

20 октября 2024 06:40
Мария Кагал - Редактор международного отдела
Мария Кагал
Редактор международного отдела
Победа Трампа на выборах может быть выгодна Украине
Гарри Табах, капитан военно-морских сил США в отставке. Фото: скриншот
Мария Кагал - Редактор международного отдела
Мария Кагал
Редактор международного отдела

Несмотря на опасения среди украинского общества, кандидат в президенты США Дональд Трамп действительно может помочь Украине победить в войне против России, если победит на выборах. По крайней мере, об этом свидетельствуют предыдущие действия политика, считает Гари Табах.

Об этом капитан ВМС США в отставке заявил в интервью Новини.LIVE.

Читайте также:

Почему Трамп может закончить войну в Украине

По словам военного эксперта, Дональд Трамп был лидером США, при каденции которого войны заканчивались, а не начинались.

"Все диктаторы сидели очень тихо, а президент Трамп был очень жестким с ними. Он имел контроль над ними, над Северной Кореей, над Ираном, сократив всю помощь Ирану, наложив очень сильные санкции на Иран, наложив санкции на Россию из-за Крыма, удерживая низкие цены на нефть. Он сказал, что собирается установить мир между арабами и Израилем, и он сделал это. Сказал, что перенесет наше посольство из Тель-Авива в Иерусалим, и он это сделал. Все говорили, что будет война, но, наоборот, наступил мир", — сообщил Гари Табах.

В одном из ключевых избирательных штатов — Пенсильвании — Трамп открыто заявил, что у Америки есть три врага: Россия, Китай и Северная Корея. Также он принимал множество решительных решений во время своей каденции.

"Он держал наш флот в Черном море. Наши стратегические бомбардировщики летали над Украиной. Он предоставил Украине летальное оружие, в том числе "Джавелины", "Стингеры" и снайперские винтовки, которые были под санкциями и на которые были наложены эмбарго президентом Обамой и вице-президентом Байденом в то время", — пояснил военный эксперт.

Напомним, 27 сентября президент Владимир Зеленский встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

Также известно, что Дональд Трамп имеет свой план окончания войны, в частности, он готов разрешить снять Украине эмбарго на использование оружия и будет способствовать вступлению в НАТО.

политики Дональд Трамп война в Украине США выборы в США 2024

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:30 Сколько денег тратят мобилизованные на военную амуницию — цифры

07:21 Женщина подожгла авто военного — как ее наказал суд

07:01 Клиент ПриватБанка потерял более 150 тысяч из-за кассира — вернул ли банк деньги

06:40 Гари Табах объяснил, почему победа Трампа на выборах будет выгодна Украине

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в октябре

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Эксклюзив

06:39 Россияне обновили ракеты, которыми обстреливают Украину, — эксперт по военным исследованиям

06:33 Работа ТЦК в публичных местах — какие повестки вам могут вручить

06:30 Сахарный диабет и не только — какие эндокринные болезни дают отсрочку

06:30 Цены на ячмень в Украине — сколько стоят зерновые в октябре

06:17 В МИД Франции заявили, что войска КНДР в России могут перебросить войну на Азию

07:30 Сколько денег тратят мобилизованные на военную амуницию — цифры

07:21 Женщина подожгла авто военного — как ее наказал суд

07:01 Клиент ПриватБанка потерял более 150 тысяч из-за кассира — вернул ли банк деньги

06:40 Гари Табах объяснил, почему победа Трампа на выборах будет выгодна Украине

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в октябре

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Эксклюзив

06:39 Россияне обновили ракеты, которыми обстреливают Украину, — эксперт по военным исследованиям

06:33 Работа ТЦК в публичных местах — какие повестки вам могут вручить

06:30 Сахарный диабет и не только — какие эндокринные болезни дают отсрочку

06:30 Цены на ячмень в Украине — сколько стоят зерновые в октябре

06:17 В МИД Франции заявили, что войска КНДР в России могут перебросить войну на Азию

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Эксклюзив

06:56 Работа в небе во время войны — как сегодня летают украинские стюардессы

17 октября 2024
Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

16 октября 2024

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Новость с видео

06:08 Баллы и новая система начислений — что готовят украинцам в пенсионной реформе

15 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

Text

18:56 Стефанишина ответила, требуют ли от Украины снизить мобилизационный возраст

Text

12:23 Командование ВСУ и ТЦК упрощают получение помощи семьям погибших бойцов

Text

00:07 Юрист объяснил, как происходит обмен телами павших между Украиной и Россией

18 октября 2024
Text

23:47 Экономист объяснил, почему Украине не стоит совершать транзит газа из России

Text

19:56 Нардеп заявил, что прокуроры с инвалидностью не могут занимать этот пост

Text

17:52 Когда военные КНДР вступят в войну и саммит НАТО — эфир Вечер.

Text

17:09 Андрющенко сообщил, где и когда РФ может начать новое наступление

Text

13:02 Визит Байдена в Германию и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Text

12:52 Украина передала России ядерное оружие на сумму 500 млрд дол, — экс-министр природы

Text

09:32 Боец ВСУ Матяш назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака