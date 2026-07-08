Ганапольський: Буданов не налаштований на ескалацію

Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: УНІАН

Керівник Офісу президента Кирило Буданов демонструє виважений підхід до безпекових викликів. Він не схильний до ескалації чи популістичних заяв.

Таку оцінку висловив журналіст Матвій Ганапольський, аналізуючи інтерв'ю Буданова "РБК-Україна", передає Новини.LIVE.

Буданов зосереджений на виконанні своєї роботи, а не на політичному протистоянні

За словами Ганапольського, після перегляду інтерв’ю у нього склалося враження, що на чолі ОП стоїть спокійний, упевнений у собі керівник, який добре розуміє як військову ситуацію, так і політичні процеси.

"Перед нами керівник ОП, який не налаштований на ескалацію", — наголосив журналіст.

Він також звернув увагу, що Буданов, на його думку, не вдається до дешевих популістичних заяв, а натомість дотримується прагматичного підходу до ухвалення державних рішень. За словами Ганапольського, ключова логіка дій полягає у тому, щоб спочатку оцінити кроки іншої сторони, а вже потім визначати подальшу реакцію України.

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Окремо журналіст підкреслив, що в інтерв'ю побачив керівника, який зосереджений на виконанні своєї роботи, а не на політичному протистоянні чи посиленні конфронтації.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що очільник ОП Кирило Буданов заявив про ризик загострення у відносинах з Польщею напередодні річниці Волинської трагедії. Водночас він висловив сподівання, що Києву та Варшаві вдасться зберегти конструктивний діалог і врегулювати суперечливі питання.

Також Новини.LIVE писали, що Буданов охарактеризував нинішню ситуацію в Україні як своєрідний "гібридний воєнний стан". За його словами, попри обмеження, пов'язані з війною та чинним законодавством, державі вдається забезпечувати роботу демократичних інституцій і захищати права та інтереси громадян.