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Главная Новости дня Ганапольский: Буданов не настроен на эскалацию

Ганапольский: Буданов не настроен на эскалацию

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2026 17:55
Ганапольский: Буданов не настроен на эскалацию
Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: УНІАН

Глава Офиса президента Кирилл Буданов демонстрирует взвешенный подход к вызовам в сфере безопасности. Он не склонен к эскалации или популистским заявлениям.

Такую оценку высказал журналист Матвей Ганапольский, анализируя интервью Буданова "РБК-Україна", передает Новини.LIVE.

Буданов сосредоточен на выполнении своей работы, а не на политическом противостоянии

По словам Ганапольского, после просмотра интервью у него сложилось впечатление, что во главе ОП стоит спокойный, уверенный в себе руководитель, который хорошо понимает как военную ситуацию, так и политические процессы.

"Перед нами руководитель ОП, который не настроен на эскалацию", — подчеркнул журналист.

Он также обратил внимание, что Буданов, по его мнению, не прибегает к дешевым популистским заявлениям, а вместо этого придерживается прагматичного подхода к принятию государственных решений. По словам Ганапольского, ключевая логика действий заключается в том, чтобы сначала оценить шаги другой стороны, а уже потом определять дальнейшую реакцию Украины.

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Отдельно журналист подчеркнул, что в интервью увидел руководителя, сосредоточенного на выполнении своей работы, а не на политическом противостоянии или усилении конфронтации.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что глава ОП Кирилл Буданов заявил о риске обострения отношений с Польшей накануне годовщины Волынской трагедии. В то же время он выразил надежду, что Киеву и Варшаве удастся сохранить конструктивный диалог и урегулировать спорные вопросы.

Также Новини.LIVE писали, что Буданов охарактеризовал нынешнюю ситуацию в Украине как своеобразное "гибридное военное положение". По его словам, несмотря на ограничения, связанные с войной и действующим законодательством, государству удается обеспечивать работу демократических институтов и защищать права и интересы граждан.

Офис президента Кирилл Буданов война в Украине
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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