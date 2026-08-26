Франція хоче обмежити Україні закупівлю зброї за кошти ЄС

Президент Франції Емануель Макрон. Фото ілюстративне: УНІАН

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

Франція пропонує обмежити термін, протягом якого Україна може витрачати європейські кошти на закупівлю зброї та комплектуючих за межами Європи. Йдеться, зокрема, про американські ракети для систем Patriot та китайські компоненти для безпілотників.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Euronews.

План Франції

Цього року країни ЄС погодили кредит для України на 90 млрд євро, розрахований на 2026-2027 роки. Із цієї суми 60 млрд євро мають піти на військову допомогу, ще 30 млрд — на економічну підтримку.

За правилами програми, частка комплектуючих або продукції з-за меж ЄС та Європейської економічної зони у військових закупівлях не повинна перевищувати 35% вартості виробу.

Однак для України передбачили винятки. Київ може купувати необхідне в інших країнах, якщо в Європі немає відповідного аналога або європейські виробники не здатні швидко поставити необхідну кількість за прийнятною ціною. Україна вже отримала два такі дозволи. Один стосується китайських комплектуючих для дронів, другий — американських ракет-перехоплювачів Patriot, необхідних для протиповітряної оборони.

Тепер за інформацією Euronews, Париж хоче, щоб такі винятки діяли лише протягом обмеженого часу. Таким чином Франція прагне, щоб у перспективі більша частина європейських грошей залишалася в оборонній промисловості Європи.

Не всі країни ЄС підтримують підхід

Однак, як пише видання, позицію Франції поділяють не всі. У липні міністри оборони Швеції, Нідерландів, Німеччини, Данії, Естонії, Польщі, Латвії, Фінляндії та Литви звернулися до керівництва ЄС із закликом залишити Україні максимальну свободу у виборі постачальників. На їхню думку, головним має бути швидке отримання Україною тієї зброї, якої вона потребує на фронті.

Водночас Єврокомісія перевіряє кожну таку закупівлю. Україна має надати інформацію про постачальника, обладнання, контракт та строки поставки. Виняток також потрібно поновлювати під час кожного нового запиту на фінансування.

За інформацією Euronews, це означає, що коли в Європі з'явиться виробник, здатний запропонувати необхідне Україні озброєння у потрібній кількості, за відповідною ціною та у прийнятні строки, Єврокомісія зможе відмовитися від продовження винятку.

Раніше Новини.LIVE писали, що Україна отримала невелику партію ракет для систем протиповітряної оборони Patriot та ракети AIM. Також підтверджено постачання кількох комплексів ППО Crotale і ракет до них. Точну кількість ракет та державу-постачальницю президент Володимир Зеленський не назвав.

Також Новини.LIVE повідомляли, на скільки вистачить ракет Patriot, які отримала Україна