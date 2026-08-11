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Головна Новини дня Європі бракує ракет Patriot для захисту України

Європі бракує ракет Patriot для захисту України

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2026 19:10
Україні бракує ракет Patriot: Європа шукає рішення
Пускова установка зі складу зенітно-ракетного комплексу Patriot. Фото: US Army

Європейські країни зіткнулися з нестачею ракет-перехоплювачів Patriot, які Україна потребує для посилення протиповітряної оборони напередодні зимових атак Росії. Київ розраховує отримати сотні ракет, однак можливості союзників обмежені.

Про це пише Politico, передає Новини.LIVE.

Європейські запаси Patriot майже вичерпані

Однією з головних проблем є недостатні запаси у європейських арсеналах. Країни, які вже передавали Україні Patriot, змушені одночасно зберігати необхідну кількість ракет для власної оборони та виконання зобов'язань перед НАТО.

Ситуацію ускладнює й обмежене виробництво у США. Нові потужності не зможуть забезпечити Україну необхідними ракетами до майбутньої зими, а американські запаси також зазнали скорочення через потреби, пов'язані з війною проти Ірану.

Україна продовжує переговори з європейськими країнами щодо передачі або закупівлі PAC-2 та PAC-3. Водночас Київ розвиває власні засоби перехоплення, однак вони поки не готові повністю замінити Patriot у боротьбі з російськими балістичними ракетами.

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Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський заявив, що Україна вже має політичне рішення США щодо отримання ліцензій на виробництво ракет для систем Patriot. Водночас початок виробництва затримують тривалі бюрократичні процедури.

Як повідомляли Новини.LIVE, американські виробники Raytheon та Lockheed Martin побоюються передавати Україні технології для виробництва ракет-перехоплювачів Patriot. Офіційно компанії посилаються на ризики витоку технологій, однак, за даними ЗМІ, серед республіканців справжньою причиною називають побоювання конкуренції з українським ВПК, який може здешевити та пришвидшити виробництво.

військова допомога війна в Україні Patriot
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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