Словаччина готова допомагати Україні на шляху до миру та ЄС

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив підтримку зусиллям України щодо досягнення миру. За його словами, хоча Словаччина як невелика країна не може відігравати ключову роль у врегулюванні конфлікту, вона готова підтримувати всі ініціативи, здатні наблизити завершення війни.

Про це Фіцо сказав на пресконференції в Ужгороді у п'ятницю, 5 вересня.

Словаччина готова допомагати Україні

"Я погодився із вашим планом — "формулою Зеленського". Також я підтримую мирні ініціативи, які обговорюють Бразилія та Китай. Щиро бажаю Україні справедливого миру і хорошої європейської перспективи", — заявив Фіцо.

Він також наголосив на важливості європейської інтеграції України, зазначивши, що процес вступу до ЄС буде непростим. Водночас Словаччина готова ділитися власним досвідом.

"Перед вступом до ЄС ми зробили чимало фатальних помилок. Якби їх не було, наше становище в Союзі було б ще сильнішим", — додав прем’єр.

Нагадаємо, Роберт Фіцо пояснив президенту України Володимиру Зеленському свою антиукраїнську політику. Він заявив, що "таке життя".

Також Роберт Фіцо заявив, що підтримує гарантії безпеки для України. За його словами, наша країна заслуговує на справедливий мир.