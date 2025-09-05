Словакия готова помогать Украине на пути к миру и ЕС

Владимир Зеленский и Роберт Фицо. Фото: Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил поддержку усилиям Украины по достижению мира. По его словам, хотя Словакия как небольшая страна не может играть ключевую роль в урегулировании конфликта, она готова поддерживать все инициативы, способные приблизить завершение войны.

Об этом Фицо сказал на пресс-конференции в Ужгороде в пятницу, 5 сентября.

Реклама

Читайте также:

Словакия готова помогать Украине

"Я согласился с вашим планом - "формулой Зеленского". Также я поддерживаю мирные инициативы, которые обсуждают Бразилия и Китай. Искренне желаю Украине справедливого мира и хорошей европейской перспективы", - заявил Фицо.

Он также отметил важность европейской интеграции Украины, отметив, что процесс вступления в ЕС будет непростым. В то же время Словакия готова делиться собственным опытом.

"Перед вступлением в ЕС мы сделали немало роковых ошибок. Если бы их не было, наше положение в Союзе было бы еще сильнее",- добавил премьер.

Напомним, Роберт Фицо объяснил президенту Украины Владимиру Зеленскому свою антиукраинскую политику. Он заявил, что "такова жизнь".

Также Роберт Фицо заявил, что поддерживает гарантии безопасности для Украины. По его словам, наша страна заслуживает справедливого мира.