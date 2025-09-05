Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Фицо поддержал мирные инициативы Украины и "формулу Зеленского"

Фицо поддержал мирные инициативы Украины и "формулу Зеленского"

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 20:25
Словакия готова помогать Украине на пути к миру и ЕС
Владимир Зеленский и Роберт Фицо. Фото: Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил поддержку усилиям Украины по достижению мира. По его словам, хотя Словакия как небольшая страна не может играть ключевую роль в урегулировании конфликта, она готова поддерживать все инициативы, способные приблизить завершение войны.

Об этом Фицо сказал на пресс-конференции в Ужгороде в пятницу, 5 сентября.

Реклама
Читайте также:

Словакия готова помогать Украине

"Я согласился с вашим планом - "формулой Зеленского". Также я поддерживаю мирные инициативы, которые обсуждают Бразилия и Китай. Искренне желаю Украине справедливого мира и хорошей европейской перспективы", - заявил Фицо.

Он также отметил важность европейской интеграции Украины, отметив, что процесс вступления в ЕС будет непростым. В то же время Словакия готова делиться собственным опытом.

"Перед вступлением в ЕС мы сделали немало роковых ошибок. Если бы их не было, наше положение в Союзе было бы еще сильнее",- добавил премьер.

Напомним, Роберт Фицо объяснил президенту Украины Владимиру Зеленскому свою антиукраинскую политику. Он заявил, что "такова жизнь".

Также Роберт Фицо заявил, что поддерживает гарантии безопасности для Украины. По его словам, наша страна заслуживает справедливого мира.

Словакия Украина ЕС Роберт Фицо гарантии безопасности
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации