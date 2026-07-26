Трамп висміяв Канаду через лісові пожежі: опублікував ШІ-зображення

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп опублікував згенероване штучним інтелектом зображення, яким висміяв Канаду через масштабні лісові пожежі та дим. Публікація стала продовженням його заяв про можливе запровадження нових тарифів проти сусідньої країни. Тим часом у Канаді й надалі тривають сотні активних лісових пожеж.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на The Independent.

Трамп опублікував ШІ-зображення про Канаду

Президент США Дональд Трамп оприлюднив у своїй соцмережі згенероване штучним інтелектом зображення, на якому вздовж усього кордону між США та Канадою встановлено гігантський складчастий повітряний фільтр.

Візуально споруда нагадує стіну на кордоні США з Мексикою, будівництво якої було однією з ключових обіцянок Трампа під час президентської кампанії 2016 року. Водночас цей проєкт так і не був реалізований повністю.

На табличці біля основи вигаданої конструкції розміщено напис "Повітряний фільтр Північної Америки", а нижче — гасло "Чисте повітря. Чисті кордони".

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Втім, користувачі звернули увагу на деталь, яка нівелює задум зображення. По обидва боки "фільтра" видно яскраво-блакитне небо та білі хмари, через що складається враження, що конструкція фактично нічого не очищає. Ймовірно, під час генерації зображення штучний інтелект припустився помилки.

Речник прем'єр-міністра Канади Марка Карні наразі не відреагував на публікацію американського президента.

Станом на сьогодні в Канаді зафіксовано близько 900 активних лісових пожеж. Найбільші осередки спостерігаються в провінціях Онтаріо та Британська Колумбія, а загальна площа територій, знищених вогнем, уже перевищила 2,95 млн гектарів.

Скриншот публікації Трампа/Truth Social

Чому Трамп заговорив про дим із Канади

Ідея із "повітряним фільтром" виникла не випадково. Вона стала продовженням торговельної суперечки між Вашингтоном і Оттавою.

У понеділок Дональд Трамп запровадив 50-відсоткові мита на низку канадських товарів, пояснивши це тим, що, на його думку, Канада проводить дискримінаційну торговельну політику щодо США.

Крім того, американський президент погрожував запровадити додаткові тарифи через дим від масштабних лісових пожеж, який на початку місяця дістався території США та спричинив погіршення якості повітря в Детройті, Нью-Йорку й Вашингтоні.

Водночас у лютому Верховний суд США вже скасовував попередні мита, запроваджені адміністрацією Трампа щодо Канади.

Звідки почалася суперечка між США та Канадою

Напруженість у відносинах між Вашингтоном та Оттавою триває від початку другого президентського терміну Дональда Трампа у 2024 році.

Тоді американський лідер припустив, що США могли б анексувати Канаду та зробити її 51-м штатом.

Колишнього прем'єр-міністра Джастіна Трюдо Трамп неодноразово іронічно називав "губернатором Великої Держави Канада". Так само він звертається і до нинішнього глави канадського уряду Марка Карні, називаючи його "майбутнім губернатором Канади".

У відповідь на заяви та дії президента США в Канаді розгорнули кампанію "Купуй канадське", закликавши громадян підтримувати місцевих виробників і віддавати перевагу товарам власного виробництва.

Ця ініціатива стала одним із проявів реакції канадського суспільства на загострення відносин зі Сполученими Штатами.

Новини.LIVE інформували, що у Франції та Іспанії через масштабні лісові пожежі евакуювали понад 220 тисяч людей. В Іспанії уряд запровадив надзвичайну ситуацію, а поблизу Мадрида рятувальники поки не можуть локалізувати вогонь. У Франції полум'я вже знищило десятки будинків і наближається до Бордо.

Новини.LIVE також писали, що у канадському Монреалі внаслідок стрілянини загинули поліцейський, цивільний та озброєний нападник, ще один правоохоронець дістав важкі поранення. За попередніми даними, нападник діяв самостійно, а його мотиви поки невідомі. Це перший за майже 25 років випадок загибелі поліцейського під час виконання службових обов'язків у Монреалі.