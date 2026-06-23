Стрілянина у Монреалі: що відомо

Голова поліції Монреаля повідомляє, що в результаті смертельної стрілянини загинули поліцейський та цивільна особа. Фото: Reuters

У канадському Монреалі сталася стрілянина, внаслідок якої загинули поліцейський, цивільна особа та озброєний нападник. Ще один правоохоронець отримав важкі поранення, але перебуває у стабільному стані.

Про це повідомляє BBC, передає Новини.LIVE.

Інцидент у Монреалі забрав життя поліцейського, цивільного та нападника

Інцидент стався вдень у районі Кот-де-Неж — одному з найгустонаселеніших і найбільш багатонаціональних районів міста. За даними слідства, нападник, імовірно, діяв самостійно. Свідок повідомив поліції, що бачив зброю у вікні будівлі та чув постріли.

Поліція заявила, що підозрюваного було ліквідовано на місці події. Мотиви нападу наразі залишаються невідомими.

Міністр безпеки провінції Квебек Ян Лафреньєр зазначив, що правоохоронці поки не встановили причину стрілянини. Це перший випадок майже за 25 років, коли в Монреалі поліцейський загинув під час виконання службових обов’язків. Начальник поліції міста Фаді Дагер емоційно назвав подію "жахом".

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Пізніше стало відомо, що загиблим поліцейським є 34-річний Мохамед Ламін Бенредуан, який служив у поліції з 2021 року. У відомстві повідомили, що його пам’ять вшанують, а прапори будуть приспущені.

Загиблий поліцейський. Фото: BBC

Цивільною жертвою став Майкл Моше Мізрахі, якого представники єврейської громади Монреаля назвали "улюбленим членом спільноти". Водночас поліція не підтверджує, що напад мав антисемітський характер.

Цивільна жертва. Фото: BBC

Після інциденту в місті було тимчасово зупинено рух на автомагістралях та роботу метро. Влада провінції навіть оголошувала надзвичайне попередження через озброєного нападника, яке згодом скасували.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що був "шокований" подією, та висловив співчуття родинам загиблих і постраждалих.

Правоохоронні органи продовжують розслідування, зокрема перевіряють можливі мотиви нападника та обставини трагедії.

Новини.LIVE повідомляли, що Міністр оборони Канади Девід Макгінті наголосив, що підтримка України з боку Оттави залишається незмінною. Також він повідомив про заплановану зустріч із главою Міноборони України Михайлом Федоровим.

Новини.LIVE інформували, що Девід Макгінті також заявляв, що настав час обговорювати шляхи завершення війни в Україні. Він підкреслив, що Канада продовжить підтримувати Україну та зацікавлена в її справедливому й результативному завершенні. Водночас канадський міністр відзначив високий рівень дій українських військових.