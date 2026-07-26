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Главная Новости дня Фильтр на границе: Трамп высмеял Канаду на фоне лесных пожаров и дыма

Фильтр на границе: Трамп высмеял Канаду на фоне лесных пожаров и дыма

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2026 10:59
Трамп высмеял Канаду из-за лесных пожаров: опубликовал изображение, созданное с помощью ИИ
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп опубликовал изображение, сгенерированное искусственным интеллектом, в котором высмеял Канаду из-за масштабных лесных пожаров и дыма. Эта публикация стала продолжением его заявлений о возможном введении новых пошлин в отношении соседней страны. Между тем в Канаде по-прежнему продолжаются сотни активных лесных пожаров.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Independent.

Трамп опубликовал изображение о Канаде, созданное ИИ

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети изображение, сгенерированное искусственным интеллектом, на котором вдоль всей границы между США и Канадой установлен гигантский складчатый воздушный фильтр.

Визуально сооружение напоминает стену на границе США с Мексикой, строительство которой было одним из ключевых обещаний Трампа во время президентской кампании 2016 года. В то же время этот проект так и не был реализован полностью.

На табличке у основания вымышленной конструкции размещена надпись "Воздушный фильтр Северной Америки", а ниже — лозунг "Чистый воздух. Чистые границы".

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Впрочем, пользователи обратили внимание на деталь, которая нивелирует замысел изображения. По обе стороны от "фильтра" видно ярко-голубое небо и белые облака, из-за чего создается впечатление, что конструкция фактически ничего не очищает. Вероятно, при генерации изображения искусственный интеллект допустил ошибку.

Пресс-секретарь премьер-министра Канады Марк Карни пока не отреагировал на публикацию американского президента.

На сегодняшний день в Канаде зафиксировано около 900 активных лесных пожаров. Наибольшие очаги наблюдаются в провинциях Онтарио и Британская Колумбия, а общая площадь территорий, уничтоженных огнем, уже превысила 2,95 млн гектаров.

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Скриншот публикации Трампа/Truth Social

Почему Трамп заговорил о дыме из Канады

Идея с "воздушным фильтром" возникла не случайно. Она стала продолжением торгового спора между Вашингтоном и Оттавой.

В понедельник Дональд Трамп ввёл 50-процентные пошлины на ряд канадских товаров, объяснив это тем, что, по его мнению, Канада проводит дискриминационную торговую политику в отношении США.

Кроме того, американский президент угрожал ввести дополнительные пошлины из-за дыма от масштабных лесных пожаров, который в начале месяца достиг территории США и привел к ухудшению качества воздуха в Детройте, Нью-Йорке и Вашингтоне.

В то же время в феврале Верховный суд США уже отменял предыдущие пошлины, введенные администрацией Трампа в отношении Канады.

С чего начался спор между США и Канадой

Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Оттавой сохраняется с начала второго президентского срока Дональда Трампа в 2024 году.

Тогда американский лидер высказал предположение, что США могли бы аннексировать Канаду и сделать ее 51-м штатом.

Бывшего премьер-министра Джастина Трюдо Трамп неоднократно иронично называл "губернатором Великого государства Канада". Точно так же он обращается и к нынешнему главе канадского правительства Марку Карни, называя его "будущим губернатором Канады".

В ответ на заявления и действия президента США в Канаде развернули кампанию "Покупай канадское", призвав граждан поддерживать местных производителей и отдавать предпочтение товарам собственного производства.

Эта инициатива стала одним из проявлений реакции канадского общества на обострение отношений с Соединенными Штатами.

Новини.LIVEсообщали, что во Франции и Испании из-за масштабных лесных пожаров эвакуировали более 220 тысяч человек. В Испании правительство ввело чрезвычайную ситуацию, а вблизи Мадрида спасатели пока не могут локализовать огонь. Во Франции пламя уже уничтожило десятки домов и приближается к Бордо.

Новини.LIVEтакже сообщали, что в канадском Монреале в результате стрельбы погибли полицейский, гражданский человек и вооруженный нападавший, еще один правоохранитель получил тяжелые ранения. По предварительным данным, нападавший действовал в одиночку, а его мотивы пока неизвестны. Это первый за почти 25 лет случай гибели полицейского при исполнении служебных обязанностей в Монреале.

Канада Дональд Трамп пожар
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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