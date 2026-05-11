Фіктивна аспірантура: виш у Запоріжжі заробив 50 млн грн на відстрочках

Правоохоронці передали до суду справу проти дев'яти освітян із Запоріжжя, які перетворили свій виш на бізнес на військовозобов'яних громадянах, які бажали незаконно уникнути мобілізації. Підозрювані підробляли документи та втручалися в державні реєстри, щоб перевищити ліцензований набір студентів у 13 разів і масово продавати відстрочки від армії.

Ректор та проректори йдуть під суд через продаж відстрочок від армії в Запоріжжі

У Запоріжжі судитимуть дев'ятьох учасників злочинної групи, які створили прибутковий тіньовий бізнес на мобілізації. Керівництво місцевого приватного університету незаконно оформлювало чоловіків призовного віку до аспірантури, що автоматично давало їм право на відстрочку від призову. Загальний дохід ділків склав понад 50 мільйонів гривень.

Організатором оборудки виявився власник та ректор навчального закладу. До схеми він залучив власну доньку, яка працювала проректором, а також ще трьох проректорів, керівника ІТ-відділу, заступника директора одного з інститутів та співробітників приймальної комісії.

Заклад мав офіційне право навчати лише 265 аспірантів, але зловмисники примудрилися фіктивно зарахувати майже 3,5 тисячі чоловіків призовного віку. Щоб легалізувати аспірантів, адміністрація підробляла документи заднім числом і здійснювала хакерські втручання в Єдину державну електронну базу з питань освіти (ЄДЕБО). Абсолютна більшість цих студентів жодного разу не відвідувала заняття, проте близько 3000 із них успішно отримали офіційну відстрочку від армії.

Схема передбачала два етапи оплати. Спочатку чоловіки вносили легальний платіж за два семестри (приблизно 20 тисяч гривень), а далі починалася тіньова частина. Розмір хабаря залежав від платоспроможності клієнта і міг сягати понад 260 тисяч гривень з однієї людини. Завдяки такому потоку організатори збагатилися на суму, що перевищує 50 мільйонів гривень.

Розслідування розпочалося після того, як адміністратори бази ЄДЕБО зафіксували аномальну кількість реєстрацій та повідомили про це правоохоронні органи. Наразі Міністерство освіти і науки України повністю анулювало ліцензію цього закладу на підготовку аспірантів. Фігурантів обвинувачують у хабарництві, підробці документів, несанкціонованому втручанні в інформаційні системи та перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України. Ректору додатково інкримінують створення злочинної організації та легалізацію незаконних доходів.

