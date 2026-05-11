Фиктивная аспирантура: ВУЗ в Запорожье заработал 50 млн грн на отсрочках

Правоохранители передали в суд дело против девяти педагогов из Запорожья, которые превратили свой вуз в бизнес на военнообязанных гражданах, желавших незаконно избежать мобилизации. Подозреваемые подделывали документы и вмешивались в государственные реестры, чтобы превысить лицензированный набор студентов в 13 раз и массово продавать отсрочки от армии.

Ректор и проректоры идут под суд из-за продажи отсрочек от армии в Запорожье

В Запорожье будут судить девять участников преступной группы, которые создали прибыльный теневой бизнес на мобилизации. Руководство местного частного университета незаконно оформляло мужчин призывного возраста в аспирантуру, что автоматически давало им право на отсрочку от призыва. Общий доход дельцов составил более 50 миллионов гривен.

Организатором сделки оказался владелец и ректор учебного заведения. К схеме он привлек собственную дочь, которая работала проректором, а также еще трех проректоров, руководителя ИТ-отдела, заместителя директора одного из институтов и сотрудников приемной комиссии.

Заведение имело официальное право обучать только 265 аспирантов, но злоумышленники умудрились фиктивно зачислить почти 3,5 тысячи мужчин призывного возраста. Чтобы легализовать аспирантов, администрация подделывала документы задним числом и осуществляла хакерские вмешательства в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕГЭБО). Абсолютное большинство этих студентов ни разу не посещали занятия, однако около 3000 из них успешно получили официальную отсрочку от армии.

Схема предусматривала два этапа оплаты. Сначала мужчины вносили легальный платеж за два семестра (примерно 20 тысяч гривен), а дальше начиналась теневая часть. Размер взятки зависел от платежеспособности клиента и мог достигать более 260 тысяч гривен с одного человека. Благодаря такому потоку организаторы обогатились на сумму, превышающую 50 миллионов гривен.

Расследование началось после того, как администраторы базы ЕГЭБО зафиксировали аномальное количество регистраций и сообщили об этом в правоохранительные органы. Сейчас Министерство образования и науки Украины полностью аннулировало лицензию этого заведения на подготовку аспирантов. Фигурантов обвиняют во взяточничестве, подделке документов, несанкционированном вмешательстве в информационные системы и препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины. Ректору дополнительно инкриминируют создание преступной организации и легализацию незаконных доходов.

Ранее, как сообщали Новини.LIVE, в апреле СБУ и правоохранители провели масштабную операцию по поиску и ликвидации схем для уклонения от мобилизации. было разоблачено пять сделок, где участники требовали до 20 тысяч долларов за услуги.

Кроме того, в конце апреля в СБУ разоблачили работника учреждения, который требовал взятку. За 110 тысяч долларов он обещал помочь предпринимателю заключить нужные ему сделки.