Головна Новини дня Працівників СБУ на Полтавщині викрили на хабарі

Працівників СБУ на Полтавщині викрили на хабарі

Дата публікації: 27 квітня 2026 19:26
Працівників СБУ на Полтавщині викрили на хабарі
Працівники НАБУ. Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили начальника слідчого відділу управління Служби безпеки у Полтавській області та його підлеглого на одержанні хабаря. Вони вимагали у підприємця 110 тисяч доларів за укладення угоди. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на НАБУ. 

Затримання працівників СБУ на хабарі

За даними слідства, службовці через посередника, адвоката, вимагали у підприємця 110 тисяч доларів за укладення угоди про визнання винуватості та припинення кримінального переслідування його компанії.

Обвинувачених затримали "на гарячому" під час отримання другу траншу хабаря у розмірі 55 тисяч доларів. Наразі тривають першочергові слідчі дії.

null
Скриншот допису НАБУ

Як писали Новини.LIVE, раніше нардепка Людмила Марченко отримала два роки в'язниці за схему з виїздом за кордон. Чиновниця та її помічниця обіцяли внести до системи "Шлях" інформацію про двох чоловіків призовного віку, що дало б їм можливість законно виїхати за межі України.

Також у податковій Сумщини НАБУ викрило на хабарництві посадовицю. Жінка вимагала неправомірну вигоду у підприємства, яке знаходиться в прифронтовому місті.

Карина Приходько - Редактор
