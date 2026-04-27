Працівників СБУ на Полтавщині викрили на хабарі

Працівники НАБУ. Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили начальника слідчого відділу управління Служби безпеки у Полтавській області та його підлеглого на одержанні хабаря. Вони вимагали у підприємця 110 тисяч доларів за укладення угоди.

Затримання працівників СБУ на хабарі

За даними слідства, службовці через посередника, адвоката, вимагали у підприємця 110 тисяч доларів за укладення угоди про визнання винуватості та припинення кримінального переслідування його компанії.

Обвинувачених затримали "на гарячому" під час отримання другу траншу хабаря у розмірі 55 тисяч доларів. Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Як писали Новини.LIVE, раніше нардепка Людмила Марченко отримала два роки в'язниці за схему з виїздом за кордон. Чиновниця та її помічниця обіцяли внести до системи "Шлях" інформацію про двох чоловіків призовного віку, що дало б їм можливість законно виїхати за межі України.

Читайте також:

Також у податковій Сумщини НАБУ викрило на хабарництві посадовицю. Жінка вимагала неправомірну вигоду у підприємства, яке знаходиться в прифронтовому місті.