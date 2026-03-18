Фахівці попередили про завтрашню сильну магнітну бурю

У середу, 18 березня, на денній стороні Землі після сонячного спалаху класу M1,3 можливі незначні радіоперешкоди, проте магнітних бур сьогодні не буде. Геомагнітне поле, за прогнозом, коливатиметься від тихого до нестабільного рівня.

Прогноз магнітних бур на 18 березня

На середу прогнозують геомагнітне поле у діапазоні від тихого до нестабільного стану. Загалом сонячна активність має залишатися низькою, але ймовірність нових спалахів M-класу все ж зберігається, хоча й оцінюється як невелика.

Сонячна активність на 18 березня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 25%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 5%

Кількість сонячних плям – 47

Водночас фахівці попереджають, що вже завтра, 19 березня, на Землі буде відчутна магнітна буря 5.3-6.3 рівня, яка може вплинути на самопочуття метеозалежних. Пік її впливу прогнозований на проміжок часу з 05:00 до 13:30.

Які можуть виникнути симптоми через магнітні бурі

Якщо в дні геомагнітних збурень людина відчуває головний біль, втому, дратівливість або гірше спить, полегшити стан можуть базові кроки самодопомоги. Треба достатньо пити води, не пропускати прийоми їжі, менше вживати алкоголю й кофеїну, більше відпочивати, а при головному болю краще побути в тихому затемненому приміщенні, прикласти прохолодний компрес і за потреби прийняти звичне знеболювальне.

Для сну корисно лягати й вставати в один і той самий час, не переїдати ввечері та відкласти гаджети перед сном. Людям із гіпертонією, серцево-судинними чи неврологічними хворобами важливо не пропускати призначені ліки й уважніше стежити за своїм звичним станом.

