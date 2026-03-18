Специалисты предупредили о завтрашней сильной магнитной буре

В среду, 18 марта, на дневной стороне Земли после солнечной вспышки класса M1,3 возможны незначительные радиопомехи, однако магнитных бурь сегодня не будет. Геомагнитное поле, по прогнозу, будет колебаться от тихого до нестабильного уровня.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на прогноз Meteoprog.

Прогноз магнитных бурь на 18 марта

На среду прогнозируют геомагнитное поле в диапазоне от тихого до нестабильного состояния. В целом солнечная активность должна оставаться низкой, но вероятность новых вспышек M-класса все же сохраняется, хотя и оценивается как небольшая.

Солнечная активность на 18 марта:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 47

В то же время специалисты предупреждают, что уже завтра, 19 марта, на Земле будет ощутима магнитная буря 5.3-6.3 уровня, которая может повлиять на самочувствие метеозависимых. Пик ее влияния прогнозирован на промежуток времени с 05:00 до 13:30.

Какие могут возникнуть симптомы из-за магнитных бурь

Если в дни геомагнитных возмущений человек чувствует головную боль, усталость, раздражительность или хуже спит, облегчить состояние могут базовые шаги самопомощи. Надо достаточно пить воды, не пропускать приемы пищи, меньше употреблять алкоголя и кофеина, больше отдыхать, а при головной боли лучше побыть в тихом затемненном помещении, приложить прохладный компресс и при необходимости принять привычное обезболивающее.

Для сна полезно ложиться и вставать в одно и то же время, не переедать вечером и отложить гаджеты перед сном. Людям с гипертонией, сердечно-сосудистыми или неврологическими болезнями важно не пропускать назначенные лекарства и внимательнее следить за своим привычным состоянием.

Синоптики назвали области, где сегодня в Украине будут дожди и похолодание.

Также специалисты назвали даты, когда будут сильные магнитные бури в марте.