Нідерланди підняли F-35 через невідомий дрон у повітрі

У повітряному просторі Нідерландів вчора, 7 грудня, два винищувачі F-35 Королівських ВПС підняли по тривозі для перевірки невідомого літального об’єкта, який з’явився в зоні відповідальності країни. Авіадиспетчери намагалися зв'язатися із дроном, проте, він не відповідав.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони Нідерландів.

Нідерланди піднімали в небо F-35 через невідомий безпілотник

Винищувачі злетіли на запит центру повітряних операцій у Ньїв-Міллігені, щоб з’ясувати, що саме рухається в повітряному просторі країни.

Коли F-35 наблизилися до об’єкта, стало зрозуміло, що це був безпілотник. Він незабаром залишив повітряний простір Нідерландів і не створив жодних проблем для авіації. Після цього винищувачі повернулися на авіабазу Волкель.

Інцидент стався близько о 10:20, коли об’єкт з’явився на радарі. Військові нагадують, що F-35 постійно перебувають у режимі чергування та можуть злетіти за кілька хвилин, якщо з’являється літальний апарат без ідентифікації.

Нагадаємо, нещодавно Україна та Нідерланди підписали угоду про виробництво дронів.

Також ЗСУ вдалося ліквідувати БпЛА типу "Шахед" дронами-перехоплювачами вітчизняного виробництва Sting.