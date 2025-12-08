Видео
F-35 взлетели на перехват беспилотника над Нидерландами

F-35 взлетели на перехват беспилотника над Нидерландами

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 10:29
Нидерланды подняли F-35 из-за неизвестного дрона в воздухе
Пилот F-35 Фото: REUTERS/Amr Alfiky

В воздушном пространстве Нидерландов вчера, 7 декабря, два истребителя F-35 Королевских ВВС подняли по тревоге для проверки неизвестного летательного объекта, который появился в зоне ответственности страны. Авиадиспетчеры пытались связаться с дроном, однако, он не отвечал.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Нидерландов.

Читайте также:

Нидерланды поднимали в небо F-35 из-за неизвестного беспилотника

Истребители взлетели на запрос центра воздушных операций в Ньив-Миллигене, чтобы выяснить, что именно движется в воздушном пространстве страны.

Когда F-35 приблизились к объекту, стало понятно, что это был беспилотник. Он вскоре покинул воздушное пространство Нидерландов и не создал никаких проблем для авиации. После этого истребители вернулись на авиабазу Волкель.

Инцидент произошел около 10:20, когда объект появился на радаре. Военные напоминают, что F-35 постоянно находятся в режиме дежурства и могут взлететь за несколько минут, если появляется летательный аппарат без идентификации.

Напомним, недавно Украина и Нидерланды подписали соглашение о производстве дронов.

Также ВСУ удалось ликвидировать БпЛА типа "Шахед" дронами-перехватчиками отечественного производства Sting.

Нидерланды беспилотники дроны истребитель F-35
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
