Естонія збільшує допомогу Україні на 25%

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхел. Фото: Andras Kralla

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхел повідомив, що його держава збільшила свою військову підтримку Україні на 25% минулого тижня. Він також висловив переконання, що лише Україна має вирішувати, якими мають бути умови миру.

Про це Міхел повідомив під час саміту "Підтримуй Україну" у понеділок, 24 лютого.

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"Естонія збільшила свою військову підтримку України на 25% минулого тижня. Ми бачимо майбутнє України в ЄС та НАТО", — заявив Міхел.

Він також додав, що лише Україна має вирішувати, якими мають бути умови миру.

Раніше ми повідомляли, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив найбільший пакет санкцій проти Росії з початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, Австралія оголосила про запровадження найбільшого з 2022 року пакету санкцій, спрямованого проти осіб та організацій, пов'язаних з Росією.