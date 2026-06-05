Елітні авто та пачки доларів: у лікарів ВЛК провели майже 60 обшуків

Обушки. Фото: Нацполіція України

Національна поліція України розпочала масштабну антикорупційну спецоперацію під кодовою назвою "Ескулап". Під час масових рейдів, які одночасно охопили більшість регіонів країни, правоохоронці задокументували факти незаконного збагачення членів військово-лікарських комісій та експертних груп, які приховали у своїх фінансових звітах елітне майно на загальну суму понад 200 мільйонів гривень.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції України, передає Новини.LIVE.

Нацполіція викрила незаконне збагачення посадовців медичних комісій

Слідчі дії проводилися на території 16 областей України, де силовики одночасно провели 58 санкціонованих обшуків у приватних помешканнях та автомобілях підозрюваних.

За попередніми підрахунками аналітиків, сумарна вартість прихованого майна та незадекларованих грошей сягає 200 мільйонів гривень. При цьому в кожного окремого посадовця розбіжності між легальними доходами та реальним фінансовим станом становили від двох до одинадцяти мільйонів гривень.

Готівка, яку вилучили під час обшуків. Фото: Нацполіція України

Слідство встановило, що учасники схеми намагалися легалізувати хабарі через найближче оточення, реєструючи на родичів дорогі квартири, земельні ділянки, заміські будинки та елітний транспорт.

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Приватний будинок одного з лікарів. Фото: Нацполіція України

Під час обшуків поліцейські вилучили чимало речових доказів, серед яких опинився позашляховик Mercedes-Benz GLE 2025 року випуску, ціна якого на ринку перевищує 100 тисяч доларів. Окрім цього, вилучено великі суми готівки в різних валютах, банківські виписки та чеки про великі грошові перекази й коштовні покупки на суми від 600 тисяч до мільйона гривень.

Слідчі дії. Фото: Нацполіція України

Також до рук правоохоронців потрапила медична документація та готові висновки комісій стосовно 36 пацієнтів, які тепер ретельно перевірять на фіктивність.

Елітні автомобілі лікарів ВЛК. Фото: Нацполіція України

Окрім кримінальних проваджень, за підсумками кількох днів роботи правоохоронці склали понад 230 адміністративних протоколів за порушення правил фінансового контролю. Наразі досудове розслідування перебуває в активній фазі, а детективи продовжують збирати неспростовні докази, аби офіційно оголосити фігурантам підозри у вчиненні злочинів.

Новини.LIVE інформували також про операцію Національної поліції України у трьох областях після гучного скандалу, пов'язаного з діяльністю так званих "порноофісів". Правоохоронці скерували комплексні заходи до Житомирської, Тернопільської та Івано-Франківської областей.

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