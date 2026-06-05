Елітні авто та пачки доларів: у лікарів ВЛК провели майже 60 обшуків
Національна поліція України розпочала масштабну антикорупційну спецоперацію під кодовою назвою "Ескулап". Під час масових рейдів, які одночасно охопили більшість регіонів країни, правоохоронці задокументували факти незаконного збагачення членів військово-лікарських комісій та експертних груп, які приховали у своїх фінансових звітах елітне майно на загальну суму понад 200 мільйонів гривень.
Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції України, передає Новини.LIVE.
Нацполіція викрила незаконне збагачення посадовців медичних комісій
Слідчі дії проводилися на території 16 областей України, де силовики одночасно провели 58 санкціонованих обшуків у приватних помешканнях та автомобілях підозрюваних.
За попередніми підрахунками аналітиків, сумарна вартість прихованого майна та незадекларованих грошей сягає 200 мільйонів гривень. При цьому в кожного окремого посадовця розбіжності між легальними доходами та реальним фінансовим станом становили від двох до одинадцяти мільйонів гривень.
Слідство встановило, що учасники схеми намагалися легалізувати хабарі через найближче оточення, реєструючи на родичів дорогі квартири, земельні ділянки, заміські будинки та елітний транспорт.
Під час обшуків поліцейські вилучили чимало речових доказів, серед яких опинився позашляховик Mercedes-Benz GLE 2025 року випуску, ціна якого на ринку перевищує 100 тисяч доларів. Окрім цього, вилучено великі суми готівки в різних валютах, банківські виписки та чеки про великі грошові перекази й коштовні покупки на суми від 600 тисяч до мільйона гривень.
Також до рук правоохоронців потрапила медична документація та готові висновки комісій стосовно 36 пацієнтів, які тепер ретельно перевірять на фіктивність.
Окрім кримінальних проваджень, за підсумками кількох днів роботи правоохоронці склали понад 230 адміністративних протоколів за порушення правил фінансового контролю. Наразі досудове розслідування перебуває в активній фазі, а детективи продовжують збирати неспростовні докази, аби офіційно оголосити фігурантам підозри у вчиненні злочинів.
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