На мера П'ятихаток скоїли замах: нападника шукає поліція

Правоохоронці на патрулюванні. Ілюстративне фото: УНІАН/Віктор Ковальчук

У Дніпровській області невідомий чоловік скоїв замах на життя мера міста П'ятихатки Гілала Ісаєва в вівторок, 26 травня. Наразі міський голова в лікарні після ножового поранення, нападника розшукують правоохоронці.

Про це повідомляє пресслужба поліції Дніпровської області, передають Новини.LIVE.

Замах на мера П'ятихаток

"За фактом замаху на вбивство посадовця у місті П’ятихатки поліція відкрила кримінальне провадження", — зазначили правоохоронці.

Згідно з оприлюдненим повідомленням, у відділок близько 10:40 надійшла інформація про напад на мера міста. За попередньою інформацією, нападник завдав посадовцеві ножове поранення, внаслідок чого чоловіка госпіталізували до лікарні.

Нападник із місця інциденту втік, наразі його розшукують правоохоронці. Слідчі розпочали розслідування у справі про замах на умисне вбивство.

Повідомлення поліції Дніпровської області. Фото: скриншот

Новини.LIVE повідомляли, що нещодавно у Житомирі 18 травня правоохоронці затримали чоловіка, який накинувся з ножем на перехожих. В результаті нападу постраждали двоє людей, а нападником виявився розшукуваний за самовільне залишення військової частини.

Також Новини.LIVE розповідали, що у Запоріжжі 28 квітня поліцейські затримали чоловіка, який напав на правоохоронців із сокирою. Це сталося під час того, як правоохоронці затримували водія, який за всіма ознаками був причетний до ДТП.