Элитные авто и пачки долларов: у врачей ВЛК провели почти 60 обысков
Национальная полиция Украины начала масштабную антикоррупционную спецоперацию под кодовым названием "Эскулап". Во время массовых рейдов, которые одновременно охватили большинство регионов страны, правоохранители задокументировали факты незаконного обогащения членов военно-врачебных комиссий и экспертных групп, которые скрыли в своих финансовых отчетах элитное имущество на общую сумму более 200 миллионов гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины, передает Новини.LIVE.
Нацполиция разоблачила незаконное обогащение должностных лиц медицинских комиссий
Следственные действия проводились на территории 16 областей Украины, где силовики одновременно провели 58 санкционированных обысков в частных домах и автомобилях подозреваемых.
По предварительным подсчетам аналитиков, суммарная стоимость скрытого имущества и незадекларированных денег достигает 200 миллионов гривен. При этом у каждого отдельного чиновника расхождения между легальными доходами и реальным финансовым состоянием составляли от двух до одиннадцати миллионов гривен.
Следствие установило, что участники схемы пытались легализовать взятки через ближайшее окружение, регистрируя на родственников дорогие квартиры, земельные участки, загородные дома и элитный транспорт.
Во время обысков полицейские изъяли немало вещественных доказательств, среди которых оказался внедорожник Mercedes-Benz GLE 2025 года выпуска, цена которого на рынке превышает 100 тысяч долларов. Кроме этого, изъяты крупные суммы наличных в разных валютах, банковские выписки и чеки о крупных денежных переводах и ценных покупках на суммы от 600 тысяч до миллиона гривен.
Также в руки правоохранителей попала медицинская документация и готовые выводы комиссий в отношении 36 пациентов, которые теперь тщательно проверят на фиктивность.
Кроме уголовных производств, по итогам нескольких дней работы правоохранители составили более 230 административных протоколов за нарушение правил финансового контроля. Сейчас досудебное расследование находится в активной фазе, а детективы продолжают собирать неопровержимые доказательства, чтобы официально объявить фигурантам подозрения в совершении преступлений.
Новини.LIVE информировали также об операции Национальной полиции Украины в трех областях после громкого скандала, связанного с деятельностью так называемых "порноофисов". Правоохранители направили комплексные мероприятия в Житомирскую, Тернопольскую и Ивано-Франковскую области.
Недавно в Днепропетровской области неизвестный злоумышленник совершил покушение на жизнь мэра города Пятихатки Гилала Исаева во вторник, 26 мая. В результате нападения глава города получил тяжелое ножевое ранение и сейчас находится под наблюдением медиков в больнице, где ему оказывают всю необходимую помощь.