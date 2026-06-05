Элитные авто и пачки долларов: у врачей ВЛК провели почти 60 обысков

Обушки. Фото: Нацполиция Украины

Национальная полиция Украины начала масштабную антикоррупционную спецоперацию под кодовым названием "Эскулап". Во время массовых рейдов, которые одновременно охватили большинство регионов страны, правоохранители задокументировали факты незаконного обогащения членов военно-врачебных комиссий и экспертных групп, которые скрыли в своих финансовых отчетах элитное имущество на общую сумму более 200 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины, передает Новини.LIVE.

Нацполиция разоблачила незаконное обогащение должностных лиц медицинских комиссий

Следственные действия проводились на территории 16 областей Украины, где силовики одновременно провели 58 санкционированных обысков в частных домах и автомобилях подозреваемых.

По предварительным подсчетам аналитиков, суммарная стоимость скрытого имущества и незадекларированных денег достигает 200 миллионов гривен. При этом у каждого отдельного чиновника расхождения между легальными доходами и реальным финансовым состоянием составляли от двух до одиннадцати миллионов гривен.

Наличные, которые изъяли во время обысков. Фото: Нацполиция Украины

Следствие установило, что участники схемы пытались легализовать взятки через ближайшее окружение, регистрируя на родственников дорогие квартиры, земельные участки, загородные дома и элитный транспорт.

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Частный дом одного из врачей. Фото: Нацполиция Украины

Во время обысков полицейские изъяли немало вещественных доказательств, среди которых оказался внедорожник Mercedes-Benz GLE 2025 года выпуска, цена которого на рынке превышает 100 тысяч долларов. Кроме этого, изъяты крупные суммы наличных в разных валютах, банковские выписки и чеки о крупных денежных переводах и ценных покупках на суммы от 600 тысяч до миллиона гривен.

Следственные действия. Фото: Нацполиция Украины

Также в руки правоохранителей попала медицинская документация и готовые выводы комиссий в отношении 36 пациентов, которые теперь тщательно проверят на фиктивность.

Элитные автомобили врачей ВВК. Фото: Нацполиция Украины

Кроме уголовных производств, по итогам нескольких дней работы правоохранители составили более 230 административных протоколов за нарушение правил финансового контроля. Сейчас досудебное расследование находится в активной фазе, а детективы продолжают собирать неопровержимые доказательства, чтобы официально объявить фигурантам подозрения в совершении преступлений.

Новини.LIVE информировали также об операции Национальной полиции Украины в трех областях после громкого скандала, связанного с деятельностью так называемых "порноофисов". Правоохранители направили комплексные мероприятия в Житомирскую, Тернопольскую и Ивано-Франковскую области.

Недавно в Днепропетровской области неизвестный злоумышленник совершил покушение на жизнь мэра города Пятихатки Гилала Исаева во вторник, 26 мая. В результате нападения глава города получил тяжелое ножевое ранение и сейчас находится под наблюдением медиков в больнице, где ему оказывают всю необходимую помощь.