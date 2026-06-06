Експосол США: енергетичну незалежність України має забезпечувати бізнес

Експосол США в Україні Джеффрі Пайятт. Фото: Крим.Реалії

Приватний бізнес має повністю фінансувати енергетичну незалежність України. Вплив чиновників на цю сферу необхідно суттєво скоротити найближчим часом, тому що тільки бізнес допоможе країні інтегруватися в європейський простір.

Про це в коментарі журналистці Новини.LIVE Анні Сирік заявил колишній посол США в Україні, голова Дорадчої ради компанії ДТЕК. Джеффрі Пайятт.

Хто фінансуватиме енергетику

Питання грошей для відновлення інфраструктури активно обговорюють міжнародні партнери. Вести цей складний процес модернізації мереж мають виключно приватні структури.

"Це абсолютно приватні компанії, які мають вести цей процес", — зазначив Джеффрі Пайятт.

Реформи за європейськими правилами

Для об'єднання з Європою українська енергосистема повинна змінити внутрішній ринок. Києву доведеться сильно зменшити контроль держави над генерацією електрики.

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"Якщо енергосистема України буде частиною Європи, вона повинна виглядати як Європа. Це означає меншу роль держави та більший простір для приватних компаній", — наголосив експосол.

Раніше Новини.LIVE писали про майбутнє енергосистеми України. Деяки депутати наголошують на тому, що відновлення великих електростанцій у нинішніх умовах війни буде абсолютно неефективним. Російські військові чудово знають координати цих великих об'єктів і обов'язково будуть бити по них знову.

Також ми повідомляли, що буде з енергетикою після завершення війни. Зокрема, труднощі із забезпеченням економіки можуть бути менш суттєвими завдяки пришвидшеному відновленню енергетичної інфраструктури.