Экспосол США: энергетическую независимость Украины должен обеспечивать бизнес

Экс-посол США в Украине Джеффри Пайятт. Фото: Крым.Реалии

Частный бизнес должен полностью финансировать энергетическую независимость Украины. Влияние чиновников на эту сферу необходимо существенно сократить в ближайшее время, потому что только бизнес поможет стране интегрироваться в европейское пространство.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирик заявил бывший посол США в Украине, председатель Консультативного совета компании ДТЭК. Джеффри Пайятт.

Кто будет финансировать энергетику

Вопрос денег для восстановления инфраструктуры активно обсуждают международные партнеры. Вести этот сложный процесс модернизации сетей должны исключительно частные структуры.

"Это абсолютно частные компании, которые должны вести этот процесс", — отметил Джеффри Пайятт.

Реформы по европейским правилам

Для объединения с Европой украинская энергосистема должна изменить внутренний рынок. Киеву придется сильно уменьшить контроль государства над генерацией электричества.

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"Если энергосистема Украины будет частью Европы, она должна выглядеть как Европа. Это означает меньшую роль государства и большее пространство для частных компаний", - подчеркнул экс-посол.

Ранее Новини.LIVE писали о будущем энергосистемы Украины. Некоторые депутаты отмечают, что восстановление крупных электростанций в нынешних условиях войны будет абсолютно неэффективным. Российские военные прекрасно знают координаты этих крупных объектов и обязательно будут бить по ним снова.

Также мы сообщали, что будет с энергетикой после завершения войны. В частности, трудности с обеспечением экономики могут быть менее существенными благодаря ускоренному восстановлению энергетической инфраструктуры.