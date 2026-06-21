Киян закликають не платити за тепло у травневих платіжках

Платіжка за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE

Киян закликають уважно поставитися до платіжок за опалення, які надійшли у травні. У разі виявлення сумнівних нарахувань не рекомендують поспішати з їх оплатою.

Про це в ефірі "Київського часу" заявив Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, передає Новини.LIVE.

У чому причина?

За словами Попенка, значна частина столиці фактично залишалася без теплопостачання після зупинки подачі тепла в січні через наслідки обстрілів.

"60–65% Києва не отримували тепло, починаючи з 9 січня", — зазначив він.

Фахівець вважає, що нинішні донарахування потребують окремої перевірки з боку контролюючих органів, адже частина сум може бути розрахована не за фактичними показниками, а за формульним методом. Йдеться про те, що в Україні продовжує діяти нормативна система розрахунків, яка дозволяє теплопостачальним підприємствам використовувати як дані лічильників, так і середні формули нарахування.

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"Формула дозволяє нараховувати посередньому на 20–30% дорожче", — підсумував експерт.

Олег Попенко також наголосив, що мешканці мають право вимагати деталізацію нарахувань по кожному будинку та звертатися до "Київтеплоенерго" і Держпродспоживслужби для перевірки коректності розрахунків.

Як повідомляли Новини.LIVE, Україна може отримати перспективу членства в Європейському Союзі у середньостроковій перспективі, однак точні терміни залежать від темпів реформ. Експерти оцінюють, що за оптимістичного сценарію євроінтеграція може тривати близько п’яти років, тоді як більш реалістичні прогнози передбачають період до десяти років.

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