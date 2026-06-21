Киевлян призывают не платить за отопление в майских счетах

Счет за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

Киевлян призывают внимательно отнестись к счетам за отопление, поступившим в мае. В случае обнаружения сомнительных начислений не рекомендуется спешить с их оплатой.

Об этом в эфире "Київського часу" заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, передает Новини.LIVE.

В чем причина?

По словам Попенко, значительная часть столицы фактически оставалась без теплоснабжения после остановки подачи тепла в январе из-за последствий обстрелов.

"60–65 % Киева не получали тепло, начиная с 9 января", — отметил он.

Эксперт считает, что нынешние доначисления требуют отдельной проверки со стороны контролирующих органов, ведь часть сумм может быть рассчитана не по фактическим показателям, а по формульному методу. Речь идет о том, что в Украине продолжает действовать нормативная система расчетов, которая позволяет теплоснабжающим предприятиям использовать как данные счетчиков, так и средние формулы начисления.

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"Формула позволяет начислять на 20–30 % дороже", — подытожил эксперт.

Олег Попенко также подчеркнул, что жильцы имеют право требовать детализацию начислений по каждому дому и обращаться в "Киевтеплоэнерго" и Госпродпотребслужбу для проверки корректности расчетов.

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