Головна Новини дня Ексмер Херсону розповів, як пережив російський полон

Ексмер Херсону розповів, як пережив російський полон

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 02:20
Оновлено: 02:43
Колишній мер Херсону думав, що його звільнять з полону РФ через 21 день
Ексмер Херсону Володимир Миколаєнко. Фото: скриншот з відео в Telegram

Колишній мер Херсону Володимир Миколаєнко заявив, що думав, що його звільнять з російського полону через 21 день. Однак коли цього не сталося, то всі сили.

Про це він розповів в інтерв'ю Новини.LIVE.

Читайте також:

Що сказав ексмер Херсону про своє перебування у полоні РФ

 

 

"Я не міг нічого робити. І так десь, може день-два. А потім себе так налаштував, що треба не ставити собі якісь часові рамки, а треба жити кожного дня, виживати і далі рухатися", — сказав Миколаєнко.

Також колишній очільник міста додав, що в полоні тримався завдяки людям, які були поряд.

"Знаєте, там, якось гарні відносини, отаке, така взаємопідтримка. От, здавалося б, що в тебе сил немає, а ти бачиш, що у когось гірший стан, і намагаєшся його чимось підтримати", — резюмував він.

Нагадаємо, 24 жовтня росіяни обстріляли Корабельний район Херсона. Внаслідок обстрілу були постраждалі та загибла.

Також ми писали, що 14 жовтня ворог здійснив артобстріл по Херсону. Внаслідок атаки загинули три людини, а правоохоронні почали розслідування.

війна Херсон заручники Україна війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
