Російський обстріл Херсона забрав життя трьох людей

Ліквідація наслідків обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС Херсон

Унаслідок чергового артобстрілу російських військ по Херсону загинули троє мирних мешканців, ще кілька отримали поранення. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактами воєнних злочинів, вчинених збройними силами держави-агресора.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура в офіційному Telegram-каналі у вівторок, 14 жовтня.

У Херсоні загинули троє людей унаслідок російського обстрілу

Херсонська окружна прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни. Слідство встановило, що 14 жовтня 2025 року близько 12:30 та 13:00 війська РФ здійснили чергові артилерійські удари по обласному центру. Вогонь вівся з важкого озброєння по житлових кварталах.

Допис Херсонської окружної прокуратури у Telegram. Фото: скриншот

"Внаслідок цих атак загинули чоловік та дві жінки. Наразі відомо ще про чотирьох поранених цивільних", — повідомила прокуратура.

Наслідки обстрілів. Фото: Херсонської окружної прокуратури у Telegram.

Прокурори разом зі слідчими продовжують документування наслідків обстрілів і фіксацію доказів скоєних злочинів. Зібрані матеріали стануть частиною доказової бази у справах про воєнні злочини Росії проти цивільного населення. Ситуація в місті залишається напруженою, а правоохоронці закликають громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, що 14 жовтня російська армія обстріляла вантажівки Управління ООН з координації гуманітарних справ.

Раніше ми також інформували, що Міністерство енергетики України повідомило про нові удари російських військ по енергетичних об’єктах Харківської та Сумської областей.