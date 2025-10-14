Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Херсоні троє загиблих через артобстріл РФ — прокуратура

У Херсоні троє загиблих через артобстріл РФ — прокуратура

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 15:22
Російський обстріл Херсона забрав життя трьох людей
Ліквідація наслідків обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС Херсон

Унаслідок чергового артобстрілу російських військ по Херсону загинули троє мирних мешканців, ще кілька отримали поранення. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактами воєнних злочинів, вчинених збройними силами держави-агресора.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура в офіційному Telegram-каналі у вівторок, 14 жовтня.

Реклама
Читайте також:

У Херсоні загинули троє людей унаслідок російського обстрілу

Херсонська окружна прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни. Слідство встановило, що 14 жовтня 2025 року близько 12:30 та 13:00 війська РФ здійснили чергові артилерійські удари по обласному центру. Вогонь вівся з важкого озброєння по житлових кварталах.

У Херсоні троє загиблих через артобстріл РФ — прокуратура - фото 1
Допис Херсонської окружної прокуратури у Telegram. Фото: скриншот

"Внаслідок цих атак загинули чоловік та дві жінки. Наразі відомо ще про чотирьох поранених цивільних", — повідомила прокуратура.

У Херсоні троє загиблих через артобстріл РФ — прокуратура - фото 2
Наслідки обстрілів. Фото: Херсонської окружної прокуратури у Telegram.

Прокурори разом зі слідчими продовжують документування наслідків обстрілів і фіксацію доказів скоєних злочинів. Зібрані матеріали стануть частиною доказової бази у справах про воєнні злочини Росії проти цивільного населення. Ситуація в місті залишається напруженою, а правоохоронці закликають громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, що 14 жовтня російська армія обстріляла вантажівки Управління ООН з координації гуманітарних справ.

Раніше ми також інформували, що Міністерство енергетики України повідомило про нові удари російських військ по енергетичних об’єктах Харківської та Сумської областей.

Херсон обстріли прокуратура війна в Україні Росія
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації