Российский обстрел Херсона унес жизни трех человек

Ликвидация последствий обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС Херсон

В результате очередного артобстрела российских войск по Херсону погибли трое мирных жителей, еще несколько получили ранения. Правоохранители начали досудебное расследование по фактам военных преступлений, совершенных вооруженными силами государства-агрессора.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура в официальном Telegram-канале во вторник, 14 октября.

Реклама

Читайте также:

В Херсоне погибли три человека в результате российского обстрела

Херсонская окружная прокуратура открыла уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны. Следствие установило, что 14 октября 2025 года около 12:30 и 13:00 войска РФ осуществили очередные артиллерийские удары по областному центру. Огонь велся из тяжелого вооружения по жилым кварталам.

Сообщение Херсонской окружной прокуратуры в Telegram. Фото: скриншот

"В результате этих атак погибли мужчина и две женщины. Известно еще о четырех раненых гражданских", — сообщила прокуратура.

Последствия обстрелов. Фото: Херсонской окружной прокуратуры в Telegram.

Прокуроры вместе со следователями продолжают документирование последствий обстрелов и фиксацию доказательств совершенных преступлений. Собранные материалы станут частью доказательной базы по делам о военных преступлениях России против гражданского населения. Ситуация в городе остается напряженной, а правоохранители призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, что 14 октября российская армия обстреляла грузовики Управления ООН по координации гуманитарных дел.

Ранее мы также информировали, что Министерство энергетики Украины сообщило о новых ударах российских войск по энергетическим объектам Харьковской и Сумской областей.