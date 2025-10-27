Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Экс-мэр Херсона рассказал, как пережил российский плен

Экс-мэр Херсона рассказал, как пережил российский плен

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 02:20
обновлено: 02:43
Бывший мэр Херсона думал, что его освободят из плена РФ через 21 день
Экс-мэр Херсона Владимир Миколаенко. Фото: скриншот из видео в Telegram

Бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко заявил, что думал, что его освободят из российского плена через 21 день. Однако когда этого не произошло, то все силы.

Об этом он рассказал в интервью Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Что сказал экс-мэр Херсона о своем пребывании в плену РФ

 

 

"Я не мог ничего делать. И так где-то, может день-два. А потом себя так настроил, что надо не ставить себе какие-то временные рамки, а надо жить каждый день, выживать и дальше двигаться", — сказал Миколаенко.

Также бывший глава города добавил, что в плену держался благодаря людям, которые были рядом.

"Знаете, там, как-то хорошие отношения, этакое, такая взаимоподдержка. Вот, казалось бы, что у тебя сил нет, а ты видишь, что у кого-то хуже состояние, и пытаешься его чем-то поддержать", — резюмировал он.

Напомним, 24 октября россияне обстреляли Корабельный район Херсона. В результате обстрела были пострадавшие и погибшая.

Также мы писали, что 14 октября враг совершил артобстрел по Херсону. В результате атаки погибли три человека, а правоохранительные начали расследование.

война Херсон заложники Украина война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации