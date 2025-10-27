Бывший мэр Херсона думал, что его освободят из плена РФ через 21 день

Экс-мэр Херсона рассказал, как пережил российский плен
Бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко заявил, что думал, что его освободят из российского плена через 21 день. Однако когда этого не произошло, то все силы.
Об этом он рассказал в интервью Новини.LIVE.
Что сказал экс-мэр Херсона о своем пребывании в плену РФ
"Я не мог ничего делать. И так где-то, может день-два. А потом себя так настроил, что надо не ставить себе какие-то временные рамки, а надо жить каждый день, выживать и дальше двигаться", — сказал Миколаенко.
Также бывший глава города добавил, что в плену держался благодаря людям, которые были рядом.
"Знаете, там, как-то хорошие отношения, этакое, такая взаимоподдержка. Вот, казалось бы, что у тебя сил нет, а ты видишь, что у кого-то хуже состояние, и пытаешься его чем-то поддержать", — резюмировал он.
Напомним, 24 октября россияне обстреляли Корабельный район Херсона. В результате обстрела были пострадавшие и погибшая.
Также мы писали, что 14 октября враг совершил артобстрел по Херсону. В результате атаки погибли три человека, а правоохранительные начали расследование.
