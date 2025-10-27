Бывший мэр Херсона думал, что его освободят из плена РФ через 21 день

Экс-мэр Херсона Владимир Миколаенко. Фото: скриншот из видео в Telegram

Бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко заявил, что думал, что его освободят из российского плена через 21 день. Однако когда этого не произошло, то все силы.

Об этом он рассказал в интервью Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Что сказал экс-мэр Херсона о своем пребывании в плену РФ

"Я не мог ничего делать. И так где-то, может день-два. А потом себя так настроил, что надо не ставить себе какие-то временные рамки, а надо жить каждый день, выживать и дальше двигаться", — сказал Миколаенко.

Также бывший глава города добавил, что в плену держался благодаря людям, которые были рядом.

"Знаете, там, как-то хорошие отношения, этакое, такая взаимоподдержка. Вот, казалось бы, что у тебя сил нет, а ты видишь, что у кого-то хуже состояние, и пытаешься его чем-то поддержать", — резюмировал он.

Напомним, 24 октября россияне обстреляли Корабельный район Херсона. В результате обстрела были пострадавшие и погибшая.

Также мы писали, что 14 октября враг совершил артобстрел по Херсону. В результате атаки погибли три человека, а правоохранительные начали расследование.