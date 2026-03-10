Відео
Ексдепутата від підозрюють у фінансуванні Росії

Ексдепутата від підозрюють у фінансуванні Росії

Дата публікації: 10 березня 2026 12:02
На Київщині затримали ексдепутата ОПЗЖ через бізнес із Росією
Слідчі дії. Фото: СБУ

На Київщині працівники Служби безпеки України затримали колишнього депутата від забороненої партії "ОПЗЖ", якого підозрюють у співпраці з Росією. За версією слідства, після початку повномасштабної війни він продовжив бізнес на окупованій території, переоформив підприємство за законами РФ і платив кошти, що поповнювали російський бюджет.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу СБУ. 

Читайте також:

Колишній депутат має бізнес на ТОТ і платить податки Росії

За даними слідства, йдеться про власника промислового комбінату, який розташований на тимчасово окупованій частині сходу України. Після окупації, як стверджують правоохоронці, він не припинив роботу з цим активом, а навпаки — у 2022 році переоформив підприємство вже за законодавством РФ, фактично вбудувавши його у російську юрисдикцію.

У СБУ вважають, що після цього фігурант продовжив господарську діяльність, попри чинну заборону на бізнес-зв'язки з державою-агресором. Суть схеми, за версією розслідування, полягала в тому, що для свого виробництва він замовив технологічне обладнання саме в Росії.

У матеріалах справи зазначається, що вже після початку великої війни підозрюваний закупив у компанії з Набережних Челнів апаратуру на суму понад 1 млн євро. Щоб не показувати прямі комерційні відносини з російською стороною, у документах, як стверджує слідство, замовником вказали афілійовану структуру з Білорусі.

Саме через таку схему, за даними правоохоронців, обладнання зрештою потрапило на підприємство фігуранта, а кошти за нього були сплачені до Росії. У СБУ наголошують, що разом із цими платежами російський бюджет отримав податки та інші надходження, а отже, гроші фактично працювали на фінансування війни проти України.

Під час обшуків у його офісі, за інформацією спецслужби, вилучили смартфони, комп'ютерну техніку, печатки та документи, які слідство вважає доказами оборудки.

Наразі колишньому депутату повідомили про підозру за статтею про пособництво державі-агресору. На цей момент він перебуває під вартою. Якщо його провину буде доведено в суді, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нещодавно СБУ встановила особу російського генерала, який дав наказ вдарити по лікарні в Києві "Охматдит" 8 липня 2024 року. 

На початку березня СБУ та БЕБ розкрили корупційну схему на роботі енергокомпаній, де фігурував підсанкційний бізнесмен.

СБУ проросійське угруповання ОПЗЖ Росія фінансування
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
