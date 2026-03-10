На Киевщине задержали экс-депутата ОПЗЖ из-за бизнеса с Россией

Следственные действия. Фото: СБУ

Бывшего представителя запрещенной ОПЗЖ подозревают в схеме, через которую деньги за производственное оборудование ушли в страну-агрессора. Служба безопасности Украины заявляет, что задержанный переоформил свой комбинат на оккупированном востоке по российским правилам, а для маскировки поставок использовал белорусскую компанию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Реклама

Читайте также:

Бывший депутат имеет бизнес на ВОТ и платит налоги России

По данным следствия, речь идет о владельце промышленного комбината, который расположен на временно оккупированной части востока Украины. После оккупации, как утверждают правоохранители, он не прекратил работу с этим активом, а наоборот — в 2022 году переоформил предприятие уже по законодательству РФ, фактически встроив его в российскую юрисдикцию.

В СБУ считают, что после этого фигурант продолжил хозяйственную деятельность, несмотря на действующий запрет на бизнес-связи с государством-агрессором. Суть схемы, по версии расследования, заключалась в том, что для своего производства он заказал технологическое оборудование именно в России.

В материалах дела отмечается, что уже после начала большой войны подозреваемый закупил у компании из Набережных Челнов аппаратуру на сумму более 1 млн евро. Чтобы не показывать прямые коммерческие отношения с российской стороной, в документах, как утверждает следствие, заказчиком указали аффилированную структуру из Беларуси.

Именно через такую схему, по данным правоохранителей, оборудование в конце концов попало на предприятие фигуранта, а средства за него были уплачены в Россию. В СБУ отмечают, что вместе с этими платежами российский бюджет получил налоги и другие поступления, а значит, деньги фактически работали на финансирование войны против Украины.

Во время обысков в его офисе, по информации спецслужбы, изъяли смартфоны, компьютерную технику, печати и документы, которые следствие считает доказательствами сделки.

Сейчас бывшему депутату сообщили о подозрении по статье о пособничестве государству-агрессору. На данный момент он находится под стражей. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Недавно СБУ установила личность российского генерала, который дал приказ ударить по больнице в Киеве "Охматдет" 8 июля 2024 года.

В начале марта СБУ и БЭБ раскрыли коррупционную схему на работе энергокомпаний, где фигурировал подсанкционный бизнесмен.