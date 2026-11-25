Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Фото: Reuters

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав європейські держави негайно направити війська Коаліції охочих до України, не чекаючи підписання мирної угоди. На його переконання, контингент у тилу, передача російських активів і перспектива вступу до НАТО доведуть Кремлю рішучість Заходу.

Про це Борис Джонсон заявив в інтерв'ю для Sky News, передає Новини.LIVE.

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Джонсон закликав допомогти Україні та ввести війська

За задумом політика, формування контингенту можуть взяти на себе держави Коаліції охочих. Військовослужбовці працювали б виключно в тилових районах, виконуючи логістичні та допоміжні завдання. Британський експрем'єр відкинув побоювання щодо можливого втягнення Північноатлантичного альянсу в прямий конфлікт, наголосивши, що Путін чудово розуміє: сили НАТО набагато переважають російські.

Окрім розміщення іноземних фахівців у тилу, Борис Джонсон окреслив ще кілька кроків, яких Київ потребує від партнерів. Політик закликав союзників передати Україні "більше систем Patriot, більше супутникових даних", а також жорсткіше протидіяти російському "тіньовому флоту".

Також колишній прем'єр наголосив на фінансовій та політичній підтримці. Джонсон переконаний, що західні країни мають конфіскувати та віддати Україні заморожені активи РФ, зокрема кошти, отримані від продажу футбольного клубу "Челсі". Разом із цим союзники повинні чітко пообіцяти Києву майбутнє членство в НАТО.

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На думку британського політика, лише такий комплекс рішень здатний переконати російського диктатора в тому, що Захід налаштований максимально серйозно у своїй підтримці України.

Новини.LIVE повідомляли, що Борис Джонсон послідовно висловлюється на підтримку України та критикує поступки Кремлю. У вересні 2026 року він висловив сподівання, що війна може закінчитися вже до кінця року.

А вже у жовтні політик жорстко розкритикував рішення Дональда Трампа зняти санкції з російського дизельного пального. Джонсон назвав такий крок огидним і підкреслив, що винити Україну в подорожчанні пального безглуздо, адже ціни на ринку зросли через перекриття Ормузької протоки.