Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото: Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал европейские государства немедленно направить войска "Коалиции желающих" в Украину, не дожидаясь подписания мирного соглашения. По его мнению, контингент в тылу, передача российских активов и перспектива вступления в НАТО докажут Кремлю решимость Запада.

Об этом Борис Джонсон заявил в интервью Sky News, передает Новини.LIVE.

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Джонсон призвал помочь Украине и ввести войска

По замыслу политика, формирование контингента могут взять на себя государства "Коалиции желающих". Военнослужащие работали бы исключительно в тыловых районах, выполняя логистические и вспомогательные задачи. Бывший премьер-министр Великобритании отверг опасения относительно возможного втягивания Североатлантического альянса в прямой конфликт, подчеркнув, что Путин прекрасно понимает: силы НАТО значительно превосходят российские.

Помимо размещения иностранных специалистов в тылу, Борис Джонсон обозначил еще несколько шагов, которых Киев ожидает от партнеров. Политик призвал союзников передать Украине «больше систем Patriot, больше спутниковых данных», а также более жестко противодействовать российскому «теневому флоту».

Также бывший премьер подчеркнул важность финансовой и политической поддержки. Джонсон убежден, что западные страны должны конфисковать и передать Украине замороженные активы РФ, в частности средства, полученные от продажи футбольного клуба «Челси». Наряду с этим союзники должны четко пообещать Киеву будущее членство в НАТО.

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По мнению британского политика, только такой комплекс мер способен убедить российского диктатора в том, что Запад настроен максимально серьезно в своей поддержке Украины.

Новини.LIVE сообщали, что Борис Джонсон последовательно выступает в поддержку Украины и критикует действия Кремля. В сентябре 2026 года он выразил надежду, что война может закончиться уже до конца года.

А уже в октябре политик резко раскритиковал решение Дональда Трампа снять санкции с российского дизельного топлива. Джонсон назвал такой шаг отвратительным и подчеркнул, что винить Украину в подорожании топлива бессмысленно, ведь цены на рынке выросли из-за перекрытия Ормузского пролива.