Винищувачі F-2 Сил самооборони Японії у польоті. Фото: Getty Images

Токіо та Сеул підняли в небо військову авіацію через російські літаки. Вранці у вівторок, 17 листопада, два борти Росії вторглися у повітряний простір Японії біля префектури Фукуока. Такі маневри розцінюють як перевірку реакції японських сил напередодні міжнародного саміту АТЕС у Китаї.

Про це повідомляє The Japan Times, передає Новини.LIVE.

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Росія порушила повітряний простір Японії

Напередодні форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який стартує у четвер, 19 листопада, в китайському Шеньчжені, два ймовірно російські військові літаки з'явилися поблизу кордонів Японії та Південної Кореї. Саме на саміті в Китаї має відбутися тристороння зустріч президента США Дональда Трампа, правителя Росії Володимира Путіна та лідера КНР Сі Цзіньпіна.

Це сталося неподалік острова Окіносіма у префектурі Фукуока. У японському Міністерстві оборони повідомили, що Сили повітряної оборони миттєво підняли в небо винищувачі. Пілоти оголосили екіпажам попередження та вжили інших заходів, подробиці яких у відомстві не розкривають.

Попри перехоплення, літаки не розвернулися одразу. Вони пролетіли через Цусімську протоку, далі пройшли між островом Йонагуні префектури Окінава та Тайванем і врешті вийшли у західну частину Тихого океану.

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У Japan Times нагадують, що російська авіація часто літає в міжнародному просторі біля Японії. Однак пряме порушення кордону у вівторок, схоже, мало на меті перевірити реакцію Токіо та засікти, як швидко піднімуться в небо японські Сили оборони.

Дії військових Південної Кореї

Наближення російських бортів помітили й у Сеулі. Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS) заявив, що військові зафіксували літаки ще на підльоті до повітряного простору країни.

Щоб підготуватися до будь-яких непередбачуваних ситуацій, південнокорейське командування також підняло винищувачі. За даними JCS, згодом російська авіація покинула цей район, так і не перетнувши повітряні межі Південної Кореї.

Новини.LIVE інформували, що Український центр безпеки та співпраці разом із Fox News знайшли нові докази того, як Росія під виглядом навчання та працевлаштування заманює жителів африканських країн на заводи економічної зони "Алабуга", де збирають ударні дрони "Герань".

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