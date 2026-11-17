Истребители F-2 Сил самообороны Японии в полёте. Фото: Getty Images

Токио и Сеул подняли в небо военную авиацию из-за российских самолетов. Утром во вторник, 17 ноября, два российских самолета вторглись в воздушное пространство Японии в районе префектуры Фукуока. Такие маневры расцениваются как проверка реакции японских сил накануне международного саммита АТЭС в Китае.

Об этом сообщает The Japan Times, передает Новини.LIVE.

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Россия нарушила воздушное пространство Японии

Накануне форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который начнется в четверг, 19 ноября, в китайском Шэньчжэне два, предположительно, российских военных самолета появились вблизи границ Японии и Южной Кореи. Именно на саммите в Китае должна состояться трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина.

Это произошло недалеко от острова Окиносима в префектуре Фукуока. В японском Министерстве обороны сообщили, что Силы воздушной обороны мгновенно подняли в небо истребители. Пилоты объявили экипажам предупреждение и приняли другие меры, подробности которых в ведомстве не раскрывают.

Несмотря на перехват, самолеты не развернулись сразу. Они пролетели через Цусимский пролив, затем прошли между островом Йонагуни префектуры Окинава и Тайванем и в конце концов вышли в западную часть Тихого океана.

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В Japan Times напоминают, что российская авиация часто летает в международном воздушном пространстве вблизи Японии. Однако прямое нарушение границы во вторник, по всей видимости, имело целью проверить реакцию Токио и засечь, как быстро поднимутся в небо японские Силы обороны.

Действия военных Южной Кореи

Приближение российских самолетов заметили и в Сеуле. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) заявил, что военные зафиксировали самолеты еще на подлете к воздушному пространству страны.

Чтобы подготовиться к любым непредвиденным ситуациям, южнокорейское командование также подняло в воздух истребители. По данным JCS, впоследствии российская авиация покинула этот район, так и не пересекая воздушные границы Южной Кореи.

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