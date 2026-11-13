Нардеп Людмила Марченко. Фото: facebook.com/ludmila.marchenko.parlament.uk

У п'ятницю, 13 листопада, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін вирок народній депутатці Людмилі Марченко, засудженій до двох років позбавлення волі у справі про хабарництво. Після оголошення рішення нардепку взяли під варту безпосередньо в залі суду, а її помічниці суд змінив покарання на штраф.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, передає Новини.LIVE.

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Нардепку Марченко взяли під варту в залі суду

Апеляційна інстанція підтвердила покарання для Марченко. Попереднє рішення передбачало два роки ув'язнення та заборону обіймати посади в органах державної влади протягом трьох років.

Водночас суд змінив вирок її помічниці Анастасії Колеснік. Замість раніше призначеного покарання їй визначили штраф у розмірі 93,5 тисячі гривень.

Повідомлення САП та НАБУ щодо рішення ВАКС у справі Людмили Марченко. Фото: скриншот

За даними слідства, народна депутатка разом із помічницею обіцяла за гроші вплинути на посадовців обласної військової адміністрації. Йшлося про надання чоловікам дозволів на виїзд за кордон та внесення відповідних відомостей до системи "Шлях".

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