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Головна Новини дня Два роки за хабар: суд залишив вирок нардепці Марченко

Два роки за хабар: суд залишив вирок нардепці Марченко

Ua ru
13 листопада 2026 16:39
Марченко отримала два роки ув'язнення: ВАКС залишив вирок у силі facebook.com/ludmila.marchenko.parlament.uk
Нардеп Людмила Марченко. Фото: facebook.com/ludmila.marchenko.parlament.uk

У п'ятницю, 13 листопада, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін вирок народній депутатці Людмилі Марченко, засудженій до двох років позбавлення волі у справі про хабарництво. Після оголошення рішення нардепку взяли під варту безпосередньо в залі суду, а її помічниці суд змінив покарання на штраф.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, передає Новини.LIVE.

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Нардепку Марченко взяли під варту в залі суду

Апеляційна інстанція підтвердила покарання для Марченко. Попереднє рішення передбачало два роки ув'язнення та заборону обіймати посади в органах державної влади протягом трьох років.

Водночас суд змінив вирок її помічниці Анастасії Колеснік. Замість раніше призначеного покарання їй визначили штраф у розмірі 93,5 тисячі гривень.

Людмила Марченко
Повідомлення САП та НАБУ щодо рішення ВАКС у справі Людмили Марченко. Фото: скриншот

За даними слідства, народна депутатка разом із помічницею обіцяла за гроші вплинути на посадовців обласної військової адміністрації. Йшлося про надання чоловікам дозволів на виїзд за кордон та внесення відповідних відомостей до системи "Шлях".

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Правоохоронці встановили два епізоди отримання неправомірної вигоди — на 6 тисяч та 5,3 тисячі доларів.

Справа набула розголосу після оприлюднення матеріалів слідства щодо спроби позбутися грошей під час викриття корупційної схеми.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що НАБУ та САП завершили розслідування щодо співробітника СБУ, який нібито вимагав 150 тисяч доларів за закриття кримінальної справи. За даними слідства, посадовець обіцяв підприємцю повернути понад 6 млн грн, вилучених під час обшуку.

Також Новини.LIVE писав, що стало відомо про арешт у Парижі особняка бізнесмена Костянтина Жеваго вартістю 40 млн доларів. Французькі правоохоронці наклали арешт на нерухомість за запитом української прокуратури. Слідство підозрює підприємця в організації розтрати 113 млн доларів банку "Фінанси та Кредит".

Верховна Рада ВАКС покарання кримінальна відповідальність Людмила Марченко
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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