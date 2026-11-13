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Главная Новости дня Два года за взятку: суд оставил в силе приговор нардепу Марченко

Два года за взятку: суд оставил в силе приговор нардепу Марченко

Ua ru
13 ноября 2026 16:39
Марченко приговорили к двум годам лишения свободы: ВАКС оставил приговор в силе facebook.com/ludmila.marchenko.parlament.uk
Депутат Верховной Рады Людмила Марченко. Фото: facebook.com/ludmila.marchenko.parlament.uk

В пятницу, 13 ноября, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений приговор народному депутату Людмиле Марченко, осужденной на два года лишения свободы по делу о взяточничестве. После оглашения решения нардепа взяли под стражу непосредственно в зале суда, а ее помощнице суд изменил наказание на штраф.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, передает Новини.LIVE.

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Нардепа Марченко взяли под стражу в зале суда

Апелляционная инстанция подтвердила наказание для Марченко. Предыдущее решение предусматривало два года лишения свободы и запрет занимать должности в органах государственной власти в течение трех лет.

В то же время суд изменил приговор ее помощнице Анастасии Колесник. Вместо ранее назначенного наказания ей определили штраф в размере 93,5 тысячи гривен.

Людмила Марченко
Сообщение САП и НАБУ о решении ВАКС по делу Людмилы Марченко. Фото: скриншот

По данным следствия, народный депутат вместе с помощницей обещала за деньги повлиять на чиновников областной военной администрации. Речь шла о предоставлении мужчинам разрешений на выезд за границу и внесении соответствующих сведений в систему "Шлях".

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Правоохранители установили два эпизода получения неправомерной выгоды — на 6 тысяч и 5,3 тысячи долларов.

Дело получило огласку после обнародования материалов следствия о попытке избавиться от денег во время разоблачения коррупционной схемы.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что НАБУ и САП завершили расследование в отношении сотрудника СБУ, который якобы требовал 150 тысяч долларов за закрытие уголовного дела. По данным следствия, чиновник обещал предпринимателю вернуть более 6 млн грн, изъятых во время обыска.

Также Новини.LIVE писал, что стало известно об аресте в Париже особняка бизнесмена Константина Жеваго стоимостью 40 млн долларов. Французские правоохранители наложили арест на недвижимость по запросу украинской прокуратуры. Следствие подозревает предпринимателя в организации растраты 113 млн долларов банка "Финансы и Кредит".

Верховная Рада ВАКС наказание уголовная ответственность Людмила Марченко
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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