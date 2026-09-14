Михайло Драпатий привітав ЗСУ з Днем танкових військ 14 вересня

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий. Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий привітав українських військових із Днем танкових військ, який відзначають 14 вересня. Генерал-майор зауважив, що знає специфіку цієї небезпечної професії зсередини, і підкреслив, що саме танки відіграють ключову роль у питанні втримання чи здобуття позицій.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на заяву Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

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Драпатий привітав танкістів з професійним святом

Сьогодні, 14 вересня, українські військові відзначають День танкових військ. Ця дата стала офіційною у вересні 2023 року, коли Президент України підписав відповідний указ.

До цього, починаючи з 1997 року, свято мало назву "День танкістів" і за радянською традицією припадало на другу неділю вересня. Зміна дати відбулася задля започаткування власних військових традицій та відмови від радянського минулого.

З нагоди свята до воїнів звернувся Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-майор Михайло Драпатий. За його словами, 14 вересня є для нього особисто особливою датою в календарі, адже він знає роботу екіпажів зсередини.

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"Вона нелегка, часто брудна та небезпечна. Також я знаю про вагу відповідальності, коли машина виходить на пряму наводку чи заїжджає у посадку під щільним вогнем", — наголосив Головнокомандувач ЗСУ.

Привітання з Днем танкових військ. Фото: Генштаб ЗСУ

Генерал-майор зауважив, що стрімкі технологічні зміни не применшують значення броньованих машин під час ведення бойових дій.

"І скільки б не говорили про технології та зміни на полі бою, важка броня завжди там, де вирішується доля позицій. Танк важить стільки, скільки в нього вкладено мужності екіпажу", — заявив Михайло Драпатий.

Він додав, що саме маневр, вогнева підтримка піхоти, а також збереження людей і техніки становлять основу бойового результату. У своєму зверненні очільник ЗСУ подякував за витримку і стійкість усім, хто перебуває в бойових машинах та працює в ремонтних зонах.

"Вічна пам’ять полеглих танкістів. Працюємо. Слава Україні!", — підсумував Головнокомандувач Збройних Сил.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що у смузі відповідальності бригади "Хартія" бої дедалі частіше точаться під землею. Через зміни на полі бою українські захисники оновлюють тактику й застосовують нові технології, включно зі спеціальними підземними дронами.

Водночас українські підрозділи перехопили ініціативу на фронті на зламі 2025–2026 років. Серія вдалих контратак ЗСУ на Куп'янському, Лиманському та Олександрівському напрямках зірвала наступальні операції росіян і змусила противника переглядати свої плани.