Михаил Драпатый поздравил ВСУ с Днём танковых войск 14 сентября

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый. Фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый поздравил украинских военных с Днём танковых войск, который отмечается 14 сентября. Генерал-майор отметил, что знает специфику этой опасной профессии изнутри, и подчеркнул, что именно танки играют ключевую роль в удержании или захвате позиций.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

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Драпатый поздравил танкистов с профессиональным праздником

Сегодня, 14 сентября, украинские военные отмечают День танковых войск. Эта дата стала официальной в сентябре 2023 года, когда Президент Украины подписал соответствующий указ.

До этого, начиная с 1997 года, праздник назывался «День танкистов» и, по советской традиции, отмечался во второе воскресенье сентября. Изменение даты произошло с целью заложить собственные военные традиции и отказаться от советского прошлого.

По случаю праздника к воинам обратился Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-майор Михаил Драпатый. По его словам, 14 сентября является для него лично особой датой в календаре, ведь он знает работу экипажей изнутри.

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"Она нелегкая, часто грязная и опасная. Также я знаю о тяжести ответственности, когда машина выходит на прямую наводку или заезжает на посадку под плотным огнем", — подчеркнул Главнокомандующий ВСУ.

Поздравление с Днём танковых войск. Фото: Генштаб ВСУ

Генерал-майор отметил, что стремительные технологические изменения не умаляют значения бронированных машин при ведении боевых действий.

"И сколько бы ни говорили о технологиях и изменениях на поле боя, тяжелая броня всегда там, где решается судьба позиций. Танк весит столько, сколько в него вложено мужества экипажа", — заявил Михаил Драпатый.

Он добавил, что именно маневр, огневая поддержка пехоты, а также сохранение людей и техники составляют основу боевого результата. В своем обращении глава ВСУ поблагодарил за выдержку и стойкость всех, кто находится в боевых машинах и работает в ремонтных зонах.

"Вечная память павшим танкистам. Работаем. Слава Украине!", — подытожил Главнокомандующий Вооруженными Силами.

Новини.LIVE сообщали ранее, что в зоне ответственности бригады "Хартия" бои все чаще ведутся под землей. В связи с изменениями на поле боя украинские защитники обновляют тактику и применяют новые технологии, в том числе специальные подземные дроны.

В то же время украинские подразделения перехватили инициативу на фронте на рубеже 2025–2026 годов. Серия удачных контратак ВСУ на Купянском, Лиманском и Александровском направлениях сорвала наступательные операции россиян и заставила противника пересмотреть свои планы.