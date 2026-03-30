Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня ДПСУ прогнозують великі черги на кордоні перед Великоднем

ДПСУ прогнозують великі черги на кордоні перед Великоднем

Ua ru
Дата публікації: 30 березня 2026 14:57
ДПСУ прогнозують великі черги на кордоні перед Великоднем
Черга з автомобілів на кордоні. Фото: ДПСУ

На українсько-польському кордоні у вихідні зріс потік тих, хто в'їжджає в Україну. Найбільше скупчення автомобілів зараз фіксують у пунктах пропуску "Шегині" та "Краківець", тоді як на інших напрямках проїзд поки що вільний.

Про це журналістці Новини.LIVE повідомила речниця 7 прикордонного Карпатського загону Світлана Бурда.

На кордоні починається ажіотаж з чергами через наплив пасажирів перед святами

Держприкордонслужба повідомила про пожвавлення руху на в'їзд в Україну з польського напрямку. Прикордонники пов’язують це з вихідними, завершенням канікул і наближенням Великодня, через що найбільше навантаження припало на "Шегині" та "Краківець".

На українсько-польському кордоні у вихідні збільшився пасажиропотік на в'їзд в Україну. Найбільше навантаження припало на два пункти пропуску — "Шегині" та "Краківець", які зараз залишаються найзавантаженішими на цьому напрямку.

Станом на цей час у "Шегинях" на в’їзд в Україну очікують понад 100 автомобілів. У "Краківці" в черзі перебуває близько 30 машин. Скупчення також фіксували і на пішохідному переході в "Шегинях".

Окремо прикордонники вже прогнозують нове збільшення навантаження ближче до Великодніх свят, а спад очікують приблизно через тиждень після їх завершення.

Як зазначали на Новини.LIVE, Польща оголосила про зміцнення кордону на східному напрямку. Там хочуть встановити сейсмологічні датчики, тепловізори та електромеханізми, які чітко відстежуватимуть рух кордоном. На проєкт збираються витратити 450 млн злотих.

Також раніше речник прикордонної служби Андрій Демченко повідомив про пожвавлення випадків спроб чоловіків незаконно перетнути кордон України. Деяких з них ловлять прямо на лінії кордону, а інших ще на шляху до нього.

кордон Великдень ДПСУ черги на кордоні
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації