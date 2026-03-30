ДПСУ прогнозують великі черги на кордоні перед Великоднем

Черга з автомобілів на кордоні. Фото: ДПСУ

На українсько-польському кордоні у вихідні зріс потік тих, хто в'їжджає в Україну. Найбільше скупчення автомобілів зараз фіксують у пунктах пропуску "Шегині" та "Краківець", тоді як на інших напрямках проїзд поки що вільний.

Про це журналістці Новини.LIVE повідомила речниця 7 прикордонного Карпатського загону Світлана Бурда.

На кордоні починається ажіотаж з чергами через наплив пасажирів перед святами

Держприкордонслужба повідомила про пожвавлення руху на в'їзд в Україну з польського напрямку. Прикордонники пов’язують це з вихідними, завершенням канікул і наближенням Великодня, через що найбільше навантаження припало на "Шегині" та "Краківець".

На українсько-польському кордоні у вихідні збільшився пасажиропотік на в'їзд в Україну. Найбільше навантаження припало на два пункти пропуску — "Шегині" та "Краківець", які зараз залишаються найзавантаженішими на цьому напрямку.

Станом на цей час у "Шегинях" на в’їзд в Україну очікують понад 100 автомобілів. У "Краківці" в черзі перебуває близько 30 машин. Скупчення також фіксували і на пішохідному переході в "Шегинях".

Окремо прикордонники вже прогнозують нове збільшення навантаження ближче до Великодніх свят, а спад очікують приблизно через тиждень після їх завершення.

Як зазначали на Новини.LIVE, Польща оголосила про зміцнення кордону на східному напрямку. Там хочуть встановити сейсмологічні датчики, тепловізори та електромеханізми, які чітко відстежуватимуть рух кордоном. На проєкт збираються витратити 450 млн злотих.

Також раніше речник прикордонної служби Андрій Демченко повідомив про пожвавлення випадків спроб чоловіків незаконно перетнути кордон України. Деяких з них ловлять прямо на лінії кордону, а інших ще на шляху до нього.