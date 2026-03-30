ГПСУ прогнозируют большие очереди на границе перед Пасхой

Очередь из автомобилей на границе.

На украинско-польской границе в выходные вырос поток тех, кто въезжает в Украину. Наибольшее скопление автомобилей сейчас фиксируют в пунктах пропуска "Шегини" и "Краковец", тогда как на других направлениях проезд пока свободен.

Об этом журналистке Новини.LIVE сообщила пресс-секретарь 7 пограничного Карпатского отряда Светлана Бурда.

На границе начинается ажиотаж с очередями из-за наплыва пассажиров перед праздниками

Госпогранслужба сообщила об оживлении движения на въезд в Украину с польского направления. Пограничники связывают это с выходными, завершением каникул и приближением Пасхи, из-за чего наибольшая нагрузка пришлась на "Шегини" и "Краковец".

На украинско-польской границе в выходные увеличился пассажиропоток на въезд в Украину. Наибольшая нагрузка пришлась на два пункта пропуска - "Шегини" и "Краковец", которые сейчас остаются самыми загруженными на этом направлении.

По состоянию на данный момент в "Шегинях" на въезд в Украину ожидают более 100 автомобилей. В "Краковце" в очереди находится около 30 машин. Скопление также фиксировали и на пешеходном переходе в "Шегинях".

Отдельно пограничники уже прогнозируют новое увеличение нагрузки ближе к Пасхальным праздникам, а спад ожидают примерно через неделю после их завершения.

Как отмечали на Новини.LIVE, Польша объявила об укреплении границы на восточном направлении. Там хотят установить сейсмологические датчики, тепловизоры и электромеханизмы, которые будут четко отслеживать движение по границе. На проект собираются потратить 450 млн злотых.

Также ранее представитель пограничной службы Андрей Демченко сообщил об оживлении случаев попыток мужчин незаконно пересечь границу Украины. Некоторых из них ловят прямо на линии границы, а других еще на пути к ней.