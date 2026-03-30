Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня ГПСУ прогнозируют большие очереди на границе перед Пасхой

ГПСУ прогнозируют большие очереди на границе перед Пасхой

Ua ru
Дата публикации 30 марта 2026 14:57
ГПСУ прогнозируют большие очереди на границе перед Пасхой
Очередь из автомобилей на границе. Фото: ГПСУ

На украинско-польской границе в выходные вырос поток тех, кто въезжает в Украину. Наибольшее скопление автомобилей сейчас фиксируют в пунктах пропуска "Шегини" и "Краковец", тогда как на других направлениях проезд пока свободен.

Об этом журналистке Новини.LIVE сообщила пресс-секретарь 7 пограничного Карпатского отряда Светлана Бурда.

На границе начинается ажиотаж с очередями из-за наплыва пассажиров перед праздниками

Госпогранслужба сообщила об оживлении движения на въезд в Украину с польского направления. Пограничники связывают это с выходными, завершением каникул и приближением Пасхи, из-за чего наибольшая нагрузка пришлась на "Шегини" и "Краковец".

На украинско-польской границе в выходные увеличился пассажиропоток на въезд в Украину. Наибольшая нагрузка пришлась на два пункта пропуска - "Шегини" и "Краковец", которые сейчас остаются самыми загруженными на этом направлении.

По состоянию на данный момент в "Шегинях" на въезд в Украину ожидают более 100 автомобилей. В "Краковце" в очереди находится около 30 машин. Скопление также фиксировали и на пешеходном переходе в "Шегинях".

Читайте также:

Отдельно пограничники уже прогнозируют новое увеличение нагрузки ближе к Пасхальным праздникам, а спад ожидают примерно через неделю после их завершения.

Как отмечали на Новини.LIVE, Польша объявила об укреплении границы на восточном направлении. Там хотят установить сейсмологические датчики, тепловизоры и электромеханизмы, которые будут четко отслеживать движение по границе. На проект собираются потратить 450 млн злотых.

Также ранее представитель пограничной службы Андрей Демченко сообщил об оживлении случаев попыток мужчин незаконно пересечь границу Украины. Некоторых из них ловят прямо на линии границы, а других еще на пути к ней.

граница Пасха ГПСУ очереди на границе
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации