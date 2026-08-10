Дозволили виїжджати з Києва: Єрмаку змінили запобіжний захід

Андрій Єрмак. Фото: УНІАН

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Екскерівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку, якого підозрюють у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, на будівництві приватного котеджного містечка під Києвом, дозволили вільно пересуватися низкою областей України. Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання адвокатів, які предʼявили звернення командирів декількох військових частин, проте відмовився знімати з підозрюваного електронний засіб контролю.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає Новини.LIVE.

ВАКС помʼякшив запобіжний захід Єрмаку

Слідчий суддя частково задовольнив клопотання адвокатів Єрмака та змінив раніше покладені на нього процесуальні обовʼязки.

"Передумовою для звернення сторони захисту з таким клопотанням до суду стало одномоментне надходження до САП та НАБУ низки схожих за змістом листів командирів військових частин в інтересах підозрюваного", — йдеться у повідомленні.

У результаті розгляду клопотання захисту суд розширив територію пересування підозрюваного. Необхідність вільного виїзду до різних регіонів Єрмак обґрунтовував власною участю в проєкті з надання правової допомоги військовослужбовцям.

Відтепер попередню заборону залишати межі столиці та Київської області без дозволу прокурора, детектива або суду замінено на дозвіл перебувати в межах Києва, а також Київської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської та Херсонської областей, із правом транзитного проїзду через інші регіони.

Прокурор під час засідання виступав проти задоволення вимог сторони захисту. Він наголошував, що раніше встановлені обмеження жодним чином не заважали реалізації зазначеного проєкту, де підозрюваний виступає керівником, а не адвокатом, який безпосередньо надає юридичну допомогу.

"Також захист просив зняти з підозрюваного обов’язок носити електронний засіб контролю. В задоволенні цієї вимоги слідчий суддя відмовив", — додали в САП.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на ВАКС, Єрмаку призначали заставу у розмірі 140 млн грн, а після її внесення на нього поклали низку процесуальних обовʼязків. Зокрема, йдеться про носіння електронного браслета.

Раніше Єрмак під час судового засідання показав, що носить електронний браслет. Крім того, ексглава ОП здав закордонні паспорти.